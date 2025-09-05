Volkswagen reduz preço do Tera 2026 em R$ 20,1 mil para PcD

O Volkswagen Tera está com uma super oportunidade nas vendas diretas, especialmente para o pessoal com deficiência (PcD). Essa campanha especial termina no dia 30 de setembro, então é bom ficar atento. O carro está com descontos bem atraentes, tornando a compra de um zero km mais acessível.

Quando falamos das versões, o 1.0 MPI MT sai por R$ 105.890,00 no mercado normal, mas para pessoas com deficiência, esse valor despenca para R$ 91.871,83. Uma economia de R$ 14.018,17! Para quem busca eficiência, essa é a opção ideal para frotistas, por exemplo.

Se você está pensando em algo um pouco mais potente, tem a versão 1.0 TSI MT, que custa normalmente R$ 118.890,00, mas também cai para R$ 103.150,84 para a galera do PcD. Uma economia de R$ 15.739,16 é só um bônus a mais! O que pode ser bem útil, especialmente se você já teve aquele dia em que a gasolina subiu na mesma velocidade que sua ansiedade.

Agora, se você quer um pouco mais de conforto, a versão Comfort 1.0 TSI AT vem com um preço sugerido de R$ 128.890,00, mas para o público PcD, você consegue por R$ 111.826,99, resultando em um desconto de R$ 17.063,01. Para finalizar, o topo de linha, High 1.0 TSI AT, que custa R$ 141.890,00, pode ser seu por R$ 121.738,15, ou seja, uma redução de R$ 20.151,85.

Em termos de motor, o Tera não decepciona. A versão de entrada, MPI MT, conta com um motor 1.0 aspirado, perfeito para quem não precisa de muita potência, mas adora um bom custo-benefício. Já o TSI MT traz um motor turbo que entrega até 116 cv, animando suas escapadas de fim de semana. Se você já acelerou um turbo, sabe como a sensação é incrível quando você pisa fundo!

Falando em espaço, com 4,15 m de comprimento e 2,57 m de entre-eixos, o Tera é bem confortável para passageiros de até 1,75 m. O porta-malas tem 350 litros e pode chegar até 407 litros com os bancos ajustados. Apesar de ser bom espaço, ainda fica atrás de concorrentes como o Renault Kardian, que tem um porta-malas maior. Mas, se você já tentou colocar uma mala grande no porta-malas de um hatch, sabe que cada centímetro conta!

Não dá para deixar de mencionar os itens de série, que garantem conforto e segurança. O Tera vem com frenagem autônoma de emergência, sistema multimídia VW Play com uma tela de 10,1” e seis airbags. E quem não gosta de um ar-condicionado que traz um alívio em dias quentes ou mesmo em viagens longas?

Resumindo, se você está no mercado por um carro que une conforto, potência e um bom custo-benefício, o Volkswagen Tera vale a pena dar uma olhada, especialmente com as condições super acessíveis até o fim do mês.