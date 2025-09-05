Volkswagen oferece desconto de até R$ 39.342 no T-Cross PcD

O Volkswagen T-Cross, que já é um queridinho entre os SUVs, continua firme com cinco versões disponíveis para aqueles que têm direito a vendas diretas. Agora em setembro, ele passou por um reajuste, com preços que podem chegar até R$ 5.000 a mais. Mas calma, porque o configurador online da Volkswagen já traz os novos valores.

A versão Sense 200 TSI AT, pensada especialmente para vendas diretas, manteve seu preço em R$ 119.990. Para quem se encaixa nos requisitos de isenção, isso pode sair por R$ 101.791,14 — uma baita economia de quase R$ 18 mil. Quem já pegou trânsito na cidade com essa configuração sabe como acertar na escolha faz toda a diferença no dia a dia.

O modelo 200 TSI AT, que é voltado para o público geral, teve seu preço ajustado para R$ 154.990, com um aumento recente de R$ 1.000. E para as pessoas que têm deficiência, o preço fica em R$ 127.001,11, um destacado desconto de quase R$ 28 mil. Isso mostra que, mesmo com alta, ainda dá para encontrar boas oportunidades.

A versão Comfortline 200 TSI AT saiu por R$ 175.990, com um aumento de R$ 1.700. Para o público PcD, o custo é de R$ 144.208,82, resultando numa economia bem legal de cerca de R$ 31 mil. Olhando para as versões mais equipadas, a Highline 250 TSI teve um aumento de R$ 2.500, custando agora R$ 189.990. Para quem é PcD, o preço vai para R$ 150.647,85 — quase R$ 39 mil de desconto!

Por fim, a versão Extreme 250 TSI foi a que teve o maior reajuste, chegando a R$ 196.990. Para PcD, ela sai por R$ 165.386,47, resultando em uma economia de mais de R$ 31 mil. Qualquer um que já fez uma viagem longa sabe o quanto um bom SUV faz diferença no conforto.

A motorização também merece atenção. O T-Cross oferece opções bem interessantes. As versões Sense, 200 TSI AT e Comfortline vêm com motor 1.0 turbo flex de três cilindros, que gera até 128 cv e 20,4 kgfm de torque, acompanhado de transmissão automática de seis marchas. Isso é legal para quem quer um carro ágil na cidade mas sem abrir mão da eficiência.

Já nas versões Highline e Extreme, a coisa fica ainda mais animada, com motor 1.4 turbo flex de quatro cilindros (o famoso 250 TSI). Ele entrega 150 cv e 25,5 kgfm de torque, mantendo a transmissão de seis marchas. Difícil não se apaixonar por uma configuração dessas na hora de pegar a estrada!

Em suma, entre janeiro e julho de 2025, o T-Cross foi o SUV mais emplacado no Brasil, com mais de 61 mil unidades vendidas, seguido de pertinho pelo Hyundai Creta e pelo Toyota Corolla Cross. Se você está pensando em trocar de carro, esse SUV vale a pena ser considerado pelo seu espaço e economia na manutenção.