Preço e ficha técnica de carros: informe-se com a Fipe

O Citroën Basalt Shine 2026 já está nas concessionárias pelo Brasil e promete agradar a muitos apaixonados por carros. Com um preço sugerido de R$ 113.990, esse SUV cupê traz um visual renovado e várias melhorias, especialmente no acabamento e na lista de equipamentos. O interior agora está mais sofisticado, com detalhes requintados, costuras à mostra nos bancos e uma central multimídia de 10,25” que se conecta via Android Auto e Apple CarPlay sem fio.

Um dos pontos altos, atendendo a um pedido frequente dos clientes, é que os botões dos vidros elétricos agora estão nas portas. Isso facilita a vida de quem está no volante e traz mais praticidade. O motor do Basalt continua sendo um 1.0 turbo, entregando 130 cv e 20,4 kgfm de torque. Para completar, vem com um câmbio CVT que simula sete marchas; perfeito para quem lida com o trânsito urbano diariamente.

Falando em espaço, o Basalt mede 4,34 m de comprimento, 1,82 m de largura e 1,58 m de altura, com um entre-eixos de 2,64 m. O porta-malas é um dos maiores da categoria, com capacidade para 490 litros. Ideal para quem curte viagens de carro com a família ou para levar as compras do mês.

De janeiro a agosto de 2025, o modelo já emplacou 12.621 unidades, segundo a Fenabrave. No mesmo período, o Fiat Fastback dominou as vendas nesse segmento, com 31.368 unidades, enquanto o Volkswagen Nivus ficou em segundo lugar com 32.996.

Equipamentos de série do Citroën Basalt Shine 2026

O Basalt não deixa a desejar em termos de equipamentos. Ele vem com uma porta USB tipo A e uma tomada de 12V no painel, além de duas portas USB tipo C para quem está no banco de trás. São quatro airbags para segurança, junto com seis alto-falantes que garantem o som de qualidade a bordo.

Além disso, conta com um alarme periférico, antena de teto, apoio de cabeça regulável para os bancos traseiros, e um ar-condicionado automático e digital que faz toda a diferença nos dias quentes. Os bancos são revestidos em material premium, com ajuste de altura para o motorista e apoio de braço.

A tecnologia não fica para trás: câmera traseira, desembaçador de vidro traseiro e detalhes em alto brilho na grade frontal são apenas algumas das funcionalidades que elevam o nível do Basalt. As rodas de liga leve de 16” e os sensores de estacionamento traseiro também são um destaque.

Ficha técnica do Citroën Basalt Shine 2026

E falando em especificações, aqui estão os números que ajudam a entender o que esse SUV é capaz:

Motor : 1.0 Turbo

: 1.0 Turbo Câmbio : CVT

: CVT Tração : Dianteira

: Dianteira Potência : 130 cv a 5750 rpm (E)

: 130 cv a 5750 rpm (E) Torque : 20,4 kgfm a 1750 rpm (E/G)

: 20,4 kgfm a 1750 rpm (E/G) Velocidade Máx. : 199 km/h

: 199 km/h 0-100 km/h : 9,6 s

: 9,6 s Consumo Cidade : 8,4 km/l (E) / 12,1 km/l (G)

: 8,4 km/l (E) / 12,1 km/l (G) Consumo Estrada : 9,6 km/l (E) / 13,7 km/l (G)

: 9,6 km/l (E) / 13,7 km/l (G) Comprimento : 4343 mm

: 4343 mm Largura : 1741 mm

: 1741 mm Altura : 1585 mm

: 1585 mm Entre-eixos : 2645 mm

: 2645 mm Capacidade do tanque : 47 litros

: 47 litros Capacidade de bagagem : 490 litros

: 490 litros Peso líquido : 1191 kg

: 1191 kg Rodas e Pneus: Liga leve, 205/60 R16 (diant.) / 205/60 R16 (tras.)

Com toda essa configuração, o Basalt Shine 2026 se destaca como uma opção interessante para quem busca um SUV estiloso e funcional para o dia a dia.