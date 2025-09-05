Fiat oferece desconto de R$ 24.190 na Strada Freedom para CNPJ

A Fiat Strada Freedom Cabine Plus 1.3 8V Flex 2025/2026 chegou com uma oferta que vai fazer os apaixonados por picapes ficarem de olho. A versão na cor Branco Banchisa está com um preço incrível: apenas R$ 95.790 à vista, um descontão de R$ 24.190 em relação ao preço normal de R$ 119.980. Mas atenção: esse valor camarada é válido apenas para vendas diretas a microempresas e produtores rurais que tenham o CNPJ e a inscrição estadual em dia.

Agora, se você é uma pessoa física, um taxista ou parte de uma empresa que não se encaixa nessa categoria, infelizmente vai ter que ficar só na vontade, já que essa promoção não se aplica a essas compras. A boa notícia é que a campanha rola durante todo o mês de setembro, então ainda dá tempo de conferir nas concessionárias locais.

As lojas Fiat estão preparadas para atender empresas e produtores rurais, oferecendo um suporte bem tranquilo durante todo o processo de compra. É legal saber que tem uma equipe ali para ajudar com a documentação e esclarecer dúvidas sobre prazos e opções de financiamento, não é mesmo?

Falando em recursos, a Fiat Strada Freedom Cabine Plus vem recheada. Tem airbag duplo para o motorista e passageiro, ar-condicionado, e bancos em tecido cinza com o famoso Fiat Flag. As calotas são integrais e ela ainda conta com capota marítima. Segurança é prioridade: os cintos são de três pontos e ajustáveis. Além disso, a picape também traz controle eletrônico de estabilidade, o que é um baita conforto para quem dirige em diferentes condições.

Outro ponto a destacar é a direção elétrica, que deixa a condução muito mais leve, principalmente em manobras no dia a dia. Na caçamba, você encontra ganchos para amarração de carga, uma grade frontal preta e até luz de iluminação, porque quem trabalha sabe como isso faz a diferença. E não podemos esquecer do estepe de dimensões normais e dos freios ABS com EBD, que garantem segurança extra nas frenagens.

A suspensão também não fica atrás. Alta e robusta, ela é projetada para suportar o dia a dia das estradas brasileiras, com molas parabólicas que ajudam na estabilidade. Além disso, a picape possui sensor de monitoramento da pressão dos pneus, o que é fundamental para evitar surpresas indesejadas na estrada.

E para aqueles que buscam performance, a Fiat Strada Freedom CS 2026 conta com o motor 1.3 Firefly, que entrega 107 cavalos de potência com etanol. O câmbio manual de cinco marchas e a tração dianteira também contribuem para uma condução agradável. A velocidade máxima chega a 166 km/h, e o torque é sólido, garantindo agilidade em ultrapassagens.

Dá uma olhada nos preços que a picape pode oferecer para quem se encaixa no perfil da promoção:

Fiat Strada Freedom para CNPJ em setembro de 2025:

Versão Preço de tabela Preço para CNPJ Descontos Freedom 1.3 CS R$ 119.980,00 R$ 95.790,00 R$ 24.190,00

É isso! Com tudo que a Fiat Strada oferece, ela se mostra uma excelente opção para quem precisa de uma picape versátil e eficiente, seja para trabalho ou para aproveitar os finais de semana na estrada.