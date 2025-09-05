Aventureiro 1.0 ou a escolha pela tradição?

O Citroën C3 ganhou uma repaginada para 2026, e a marca francesa trouxe de volta a versão XTR, que promete dar aquele ar de aventura. A ideia é atrair mais consumidores e fazer frente ao gigante da categoria, o Volkswagen Polo Track. Mas será que o C3 vai aguentar essa competição acirrada?

Vamos explorar as especificações de ambos os modelos e entender se o novo C3 tem fôlego para brigar de igual para igual com o Polo ou se ficará pelo caminho, mais próximo de concorrentes como o Renault Kwid e o Fiat Mobi.

Preços e Ofertas

Quando falamos de preço, a disputa é bem acirrada. O C3 XTR começou a ser vendido por R$ 96.990, mas a marca está praticando um preço sugerido que pode cair para R$ 88.990 nas concessionárias. Já o Polo Track tem um valor inicial de R$ 93.660, mas se você aproveitar os bônus de fábrica e campanhas de IPI Zero, pode conseguir ele por R$ 84.445. Ou seja, dá para começar a conversa levando em conta que a diferença é bem pequena.

Motor e Desempenho

Os dois modelos têm motores 1.0 aspirados, bem conhecidos por quem acompanha o mercado.

O Citroën traz o Firefly, que também está presente no Fiat Mobi e no Peugeot 208. Enquanto isso, o Polo vem com o motor MPI, que já fez sucesso no Up! e continua por aqui.

Em termos de potência, o Polo tem uma leve vantagem com 84 cv no etanol e 77 cv na gasolina. O torque, por outro lado, é um pouco menor, com 10,3 kgfm a etanol e 9,6 kgfm a gasolina. Já o C3 entrega 75 cv com etanol e 71 cv com gasolina, mas compensa com um torque de 10,7 kgfm em ambas as opções de combustível.

Quando a gente olha para a agilidade, o Polo se sai um pouco melhor, indo de 0 a 100 km/h em cerca de 13,4 segundos, enquanto o C3 leva aproximadamente 14,1 segundos. Esses números fazem diferença em um dia de trânsito pesado!

Tamanho e Design

Os dois carros têm propostas de design bem distintas. O Polo Track tem um visual mais tradicional e moderno, com 4.079 mm de comprimento e um bom porta-malas de 300 litros. Já o C3 XTR, com a sua pegada aventureira, tem 3.981 mm de comprimento, mas um pouco mais de altura — 1.605 mm — e um porta-malas ligeiramente maior, com 315 litros. Essa diferença no visual pode ser decisiva para quem procura algo mais robusto.

Interior e Equipamentos

No interior, o Polo se destaca por ser um pouco mais simples na versão básica Track. O foco aqui é no mínimo necessário, com um painel de instrumentos convencional e acabamentos mais básicos. Porém, ele ainda conta com equipamentos essenciais, como ar-condicionado, direção elétrica e alguns itens de segurança.

O Citroën C3, por outro lado, é mais "aventureiro" no estilo, apresentando um interior mais elaborado na versão XTR. Ele vem com um painel digital modernoso de 7”, ar-condicionado digital e um acabamento que dá aquele toque a mais.

Comportamento na Estrada

Quem já dirigiu um Polo sabe que a dirigibilidade é um dos pontos altos desse carro. Ele se comporta muito bem nas curvas, e sua posição de dirigir é mais baixa, o que pode agradar a quem busca um hatch esportivo. O C3, com sua altura elevada, oferece uma visão de estrada um pouco diferente, talvez mais confortável para quem prefere essa posição.

Se você está em dúvida entre os dois, tenha em mente que o C3 é uma opção interessante para quem busca um visual aventureiro e uma lista completa de equipamentos. Já o Polo Track oferece a tradição e a confiança da Volkswagen, com uma rede de concessionárias vasta e manutenção mais fácil.

E assim, cada um com suas características, esses dois hatches fazem a gente pensar: qual deles se encaixa melhor no seu estilo de vida e nas suas necessidades?