Fiat Mobi e Renault Kwid quase inteiros em vendas diretas

As vendas de carros no Brasil seguem em alta e, em agosto, as vendas diretas despontaram como a modalidade mais forte, contabilizando quase 49,4% dos 214.490 automóveis e comerciais leves emplacados. A Fiat continua reinando, registrando 27,62% das vendas, o que a solidifica como líder pela 25ª vez consecutiva. Na sequência, temos a Volkswagen (21,08%), a Chevrolet (12,27%), a Hyundai (6,83%) e a Renault (6,66%).
Entre os carros, a disputa no pódio se manteve a mesma pelo terceiro mês seguido. O VW Polo não decepcionou e foi o mais vendido, com 7.694 unidades emplacadas. Logo atrás, o Fiat Mobi ficou com 6.877 e o Fiat Argo com 6.708. Um detalhe interessante: quase 98% das vendas do Fiat Mobi vieram de vendas diretas, uma dependência significativa! Nos SUVs, o VW T-Cross continúa firme, alcançando 4.821 unidades emplacadas.
Os Carros Mais Vendidos
Com tantas opções no mercado, é fácil se perder. Vamos dar uma olhada mais de perto nos destaques de agosto!
Vendas Diretas
|Posição
|Modelo
|Vendas Diretas
|% Total
|Ago.25 (A)
|1º
|VW Polo
|7.694
|59,61%
|12.908
|2º
|Fiat Mobi
|6.877
|97,62%
|7.045
|3º
|Fiat Argo
|6.708
|66,44%
|10.097
|4º
|VW T-Cross
|4.821
|62,59%
|7.702
|5º
|Renault Kwid
|4.579
|91,12%
|5.025
O Chevrolet Onix Plus também deu as caras, emplacando 3.553 unidades e se destacando entre os sedãs. O Toyota Corolla Cross, com 3.349 unidades, reforçou sua liderança na categoria de SUVs médios por mais um mês.
Comerciais Leves
Na categoria de comerciais leves, a Fiat Strada se consolidou mais uma vez como líder com 8.096 unidades. Notável é a diferença com relação à Volkswagen Saveiro, que emplacou 5.116 unidades. Por sua vez, a Chevrolet S10 completou o pódio com 1.972 emplacamentos.
Vendas Comerciais Diretas
|Posição
|Modelo
|Vendas Diretas
|% Total
|Ago.25 (A)
|1º
|Fiat Strada
|8.096
|68,42%
|11.833
|2º
|VW Saveiro
|5.116
|95,48%
|5.358
|3º
|Chevrolet S10
|1.972
|84,27%
|2.340
Pequenos detalhes, como a calibração dos pneus antes de uma viagem, podem gigante influência na experiência ao volante e na performance do carro. E com esse cenário em mudanças constantes, parece que a briga por espaço nas ruas e estradas vai esquentar ainda mais!