Fiat Mobi e Renault Kwid quase inteiros em vendas diretas

As vendas de carros no Brasil seguem em alta e, em agosto, as vendas diretas despontaram como a modalidade mais forte, contabilizando quase 49,4% dos 214.490 automóveis e comerciais leves emplacados. A Fiat continua reinando, registrando 27,62% das vendas, o que a solidifica como líder pela 25ª vez consecutiva. Na sequência, temos a Volkswagen (21,08%), a Chevrolet (12,27%), a Hyundai (6,83%) e a Renault (6,66%).

Entre os carros, a disputa no pódio se manteve a mesma pelo terceiro mês seguido. O VW Polo não decepcionou e foi o mais vendido, com 7.694 unidades emplacadas. Logo atrás, o Fiat Mobi ficou com 6.877 e o Fiat Argo com 6.708. Um detalhe interessante: quase 98% das vendas do Fiat Mobi vieram de vendas diretas, uma dependência significativa! Nos SUVs, o VW T-Cross continúa firme, alcançando 4.821 unidades emplacadas.

Os Carros Mais Vendidos

Com tantas opções no mercado, é fácil se perder. Vamos dar uma olhada mais de perto nos destaques de agosto!

Vendas Diretas

Posição Modelo Vendas Diretas % Total Ago.25 (A) 1º VW Polo 7.694 59,61% 12.908 2º Fiat Mobi 6.877 97,62% 7.045 3º Fiat Argo 6.708 66,44% 10.097 4º VW T-Cross 4.821 62,59% 7.702 5º Renault Kwid 4.579 91,12% 5.025

O Chevrolet Onix Plus também deu as caras, emplacando 3.553 unidades e se destacando entre os sedãs. O Toyota Corolla Cross, com 3.349 unidades, reforçou sua liderança na categoria de SUVs médios por mais um mês.

Comerciais Leves

Na categoria de comerciais leves, a Fiat Strada se consolidou mais uma vez como líder com 8.096 unidades. Notável é a diferença com relação à Volkswagen Saveiro, que emplacou 5.116 unidades. Por sua vez, a Chevrolet S10 completou o pódio com 1.972 emplacamentos.

Vendas Comerciais Diretas

Posição Modelo Vendas Diretas % Total Ago.25 (A) 1º Fiat Strada 8.096 68,42% 11.833 2º VW Saveiro 5.116 95,48% 5.358 3º Chevrolet S10 1.972 84,27% 2.340

Pequenos detalhes, como a calibração dos pneus antes de uma viagem, podem gigante influência na experiência ao volante e na performance do carro. E com esse cenário em mudanças constantes, parece que a briga por espaço nas ruas e estradas vai esquentar ainda mais!