Fiat reduz preço da Titano Volcano 2026 em R$ 42,2 mil

A Fiat Titano Volcano Multijet Turbodiesel 2025/2026 acabou de ter uma queda de preço que certamente vai chamar a atenção dos apaixonados por picapes. Agora, ela pode ser adquirida por R$ 221.752,00 para pagamento à vista, um descontão em relação ao preço original que era R$ 263.990,00. Mas fiquem atentos, porque essa oferta é exclusiva para microempresas e produtores rurais com CNPJ, sem contar que também não vale para PCD, taxistas ou empresas em geral.

Se você não faz parte desse grupo, vai ter que esperar mais um pouco ou procurar outras opções. A promoção é válida até 15 de setembro, e lembre-se: se você comprar, não pode revender o carrão antes de completar 12 meses. O preço pode variar um pouco dependendo da região e da cor que você escolher, então vale a pena checar com a concessionária.

As concessionárias Fiat estão prontas para oferecer um atendimento personalizado para os compradores dessas categorias. Eles ajudam com toda a parte de documentação e ainda esclarecem dúvidas sobre financiamento e detalhes dos modelos.

Agora, um dado curioso: de janeiro a agosto de 2025, a Fiat Titano vendeu 4.712 unidades. Para você ter uma ideia, a Toyota Hilux ficou na liderança do segmento com mais de 32.000 unidades emplacadas, seguida pela Ford Ranger e a Chevrolet S10. Parece que a Fiat ainda tem um longo caminho para percorrer para liderar o mercado.

A Titano Volcano 2026 vem equipada com um motor 2.2 turbodiesel, o mesmo que encontramos em outros equipamentos como o Jeep Commander e a Fiat Toro. Com 200 cavalos de potência e torque de 45,9 kgfm a partir de 1.500 rpm, ela promete desempenho rápido e ágil. Para os amantes de velocidade, indo de 0 a 100 km/h em apenas 9,9 segundos, é uma boa opção para quem busca emoção ao volante!

E para quem gosta de conforto, a picape vem com uma central multimídia de 10 polegadas, perfeita para conectar seu celular via Android Auto ou Apple CarPlay. Além disso, traz rádio, Bluetooth e seis airbags para garantir mais segurança na estrada.

Em resumo, se você tá pensando em uma picape robusta com um bom pacote de tecnologia e segurança, a Titano Volcano pode ser uma escolha interessante, principalmente com esse descontão.