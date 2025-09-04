Globo prorroga História de Amor e Terra Nostra até dia 12

A TV Globo anunciou que a reprise da novela História de Amor, escrita por Manoel Carlos e protagonizada por José Mayer e Regina Duarte, será estendida por mais uma semana, agora até o dia 12 de setembro. Essa decisão permitirá que a trama romântica continue sendo exibida ao lado da edição especial de Terra Nostra, outra novela marcante, escrita por Benedito Ruy Barbosa.

Para essa extensão, a emissora decidiu diminuir a duração dos capítulos de História de Amor, que agora têm menos de 30 minutos. Essa estratégia vai permitir que as duas novelas sejam exibidas na mesma programação por duas semanas, em vez de apenas uma.

A direção da Globo acredita que essa mudança ajudará a melhorar o desempenho da nova edição de Terra Nostra, que estreia em um cenário já positivo, já que História de Amor está conseguindo uma média de 12 pontos de audiência em São Paulo.

Últimos momentos da trama

O capítulo final de História de Amor promete trazer uma série de momentos que marcaram os telespectadores na década de 1990 e deve gerar emoções. Abaixo, estão alguns dos principais acontecimentos esperados:

Xavier , interpretado por Ricardo Petraglia, encerra sua participação de forma triunfante ao ganhar um carro importado em uma rifa.

, interpretado por Ricardo Petraglia, encerra sua participação de forma triunfante ao ganhar um carro importado em uma rifa. Assunção , vivido por Nuno Leal Maia, recebe a notícia de que sua paralisia é irreversível, mas enfrenta a situação com positividade ao lado de Valquíria e Luizinho .

, vivido por Nuno Leal Maia, recebe a notícia de que sua paralisia é irreversível, mas enfrenta a situação com positividade ao lado de e . Bianca e Daniel , interpretados por Maria Ribeiro e José de Abreu, finalmente se casam, e a comemoração ainda traz um pedido de casamento surpresa para Soninha .

e , interpretados por Maria Ribeiro e José de Abreu, finalmente se casam, e a comemoração ainda traz um pedido de casamento surpresa para . Paula , interpretada por Carolina Ferraz, após a perda de um filho, decide viajar para fora do país e acaba fazendo uma nova amizade ao conhecer uma pessoa relacionada a Rômulo .

, interpretada por Carolina Ferraz, após a perda de um filho, decide viajar para fora do país e acaba fazendo uma nova amizade ao conhecer uma pessoa relacionada a . Olga , interpretada por Yara Côrtes, celebra seu 90º aniversário rodeada pela família, enquanto Helena revela que está grávida.

, interpretada por Yara Côrtes, celebra seu 90º aniversário rodeada pela família, enquanto revela que está grávida. Sheila, vivida por Lilia Cabral, encontra um novo propósito ao trabalhar com crianças na sua cidade natal. Além disso, o casal Joyce e Caio se reconciliam, enquanto Dalva se muda para viver com Urbano em Teresópolis.

A transição para Terra Nostra

Após o encerramento de História de Amor, a faixa horária será completamente preenchida pela novela Terra Nostra. Esta trama conta a história de Giuliana e Matteo, dois imigrantes italianos que se apaixonam no Brasil no final do século XIX. A novela, que foi exibida pela primeira vez em 1999, é uma das mais populares da Globo e será apresentada em uma edição especial que contará com cerca de 150 episódios.