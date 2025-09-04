BYD planeja vender 1 milhão de veículos fora da China até 2025

A BYD está de olho no mundo! Para 2025, a montadora quer expandir sua presença global e planeja vender cerca de 1 milhão de veículos elétricos fora da China. Essa estratégia é uma resposta muito esperta ao cenário atual, onde o consumo no mercado interno está desacelerando e as concessionárias estão com estoques acumulados.

Só para você ter uma ideia, nos primeiros sete meses de 2025, a BYD já vendeu 2,45 milhões de carros pelo planeta, um crescimento de 26% em relação ao ano passado. Mas parece que o ritmo deu uma desacelerada em julho, com um crescimento quase estável. Quem acompanha o mercado sabe que isso é normal — às vezes, a demanda dá uma esfriada.

Aposta nas Exportações

A exportação virou um pilar fundamental para a BYD. No primeiro semestre, mais de 472 mil unidades foram vendidas fora da China, e a meta é dobrar essa marca até o fim do ano. Isso mostra que a montadora não veio para brincadeira, competindo de igual para igual com outras gigantes chinesas, como SAIC e Chery.

Uma coisa que está ajudando bastante são as fábricas localizadas fora da China, como a da Tailândia. Recentemente, 900 unidades do modelo Dolphin foram enviadas para a Europa, facilitando a entrada em novos mercados e evitando tarifas extras. Fala sério, isso é pensar à frente!

Lucro nas Vendas Internacionais

Quando o assunto é lucro, as vendas internacionais estão dando um banho. Cada veículo vendido na Europa pode gerar em torno de US$ 5 mil de lucro, bem mais do que o ganho médio na China. Isso só reforça a importância da estratégia da BYD em ampliar sua receita global e colocar o pé no acelerador.

Presença em Diversos Países

Atualmente, a BYD atua em mais de 100 países e tem fábricas no Uzbequistão e na Tailândia. E as novidades não param por aí: estão planejando abrir novas unidades na Turquia, Hungria e até aqui no Brasil. A ideia é contornar barreiras tarifárias e solidificar a BYD como um verdadeiro gigante no mercado global de veículos elétricos.

Quem diria que veríamos uma montadora chinesa crescendo tanto e tão rápido, não é mesmo?