Raul Gil é hospitalizado em São Paulo após mal-estar

O apresentador Raul Gil, de 87 anos, foi internado na noite de quarta-feira, dia 3, em um hospital particular no bairro de Indianópolis, na zona sul de São Paulo. Ele chegou à unidade hospitalar pelo pronto-socorro após sentir um mal-estar e cólicas.

No hospital, os médicos logo realizaram exames, incluindo a coleta de sangue, para entender melhor seu estado de saúde. Durante sua estadia, Raul Gil foi monitorado de perto para garantir que sua situação não se agravasse. De acordo com familiares, a expectativa é que ele receba alta em breve, caso não haja complicações.

Antes de ser transferido para o Hospital Moriah, onde está internado atualmente, Raul Gil foi atendido no Hospital Albert Einstein. Ele passa por acompanhamento médico para garantir sua recuperação.

Raul Gil é um ícone da televisão brasileira, com uma carreira que ultrapassa seis décadas. Ele é conhecido por ter apresentado diversos programas de auditório que marcaram a história da TV e revelou muitos talentos. Em dezembro de 2024, ele finalizou seu programa no SBT após 14 anos no ar. Atualmente, o apresentador e seu filho, Raul Gil Júnior, estão focados na produção de conteúdos para plataformas digitais.