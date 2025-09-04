Nissan reduz preço do Versa em até R$ 25 mil para PcD em setembro

O Nissan Versa segue firme no mercado, oferecendo três versões de acabamento voltadas para a modalidade de vendas diretas. Essas opções são especialmente desenhadas para pessoas com deficiência (PcD), permitindo a compra de um carro zero km com isenção de impostos.

A boa notícia é que somente a versão de entrada manteve o preço inalterado em relação ao mês passado. As versões Advance e Exclusive tiveram pequenos ajustes, subindo R$ 1.000,00 e R$ 1.100,00, respectivamente. Para quem aprecia a estabilidade dos preços, isso é um alívio!

Para começar a falar dos preços, a versão Sense 1.6 CVT tem um valor sugerido de R$ 117.990,00. Mas, se você se encaixa nas condições para PcD, esse valor despenca para R$ 92.990,00 — uma economia de até R$ 25.000,00, considerando isenções de ICMS e IPI. Com a grana economizada, dá até para garantir aquele acessório que você estava namorando há tempos.

Se a sua preferência é a versão Advance 1.6 CVT, o preço normal para o público geral é de R$ 127.290,00, mas para PcD, ele cai para R$ 106.490,00. Isso significa um desconto de R$ 20.800,00, incluindo a isenção de IPI e um generoso bônus de fábrica. A economia pode ser reconfortante em tempos de gasolina alta e manutenção.

Partindo para a versão mais robusta, a Exclusive 1.6 CVT é vendida ao público geral por R$ 145.390,00. No entanto, para a turma de PcD, esse valor é reduzido para R$ 121.590,00, resultando num abatimento de R$ 23.800,00. Não dá para deixar passar, né?

Em termos de popularidade, o Versa vendeu até agora 6.952 unidades em 2025, o que pode parecer tímido se comparado a concorrentes como o Chevrolet Onix Plus, que vendeu 29.300 carros nesse mesmo período. O Volkswagen Virtus e o Toyota Corolla também estão na frente na briga, mas isso é tema para outra conversa. Aqui, o foco é aproveitar cada curva da estrada com um Nissan.

Todas as versões do Versa vêm com o motor 1.6 16V Flex, famoso pelo seu desempenho. Ele entrega 110 cv com gasolina e 113 cv com etanol, garantindo um torque de mais de 15 kgfm — o que é uma beleza para quem gosta de uma pegada divertida ao dirigir. A transmissão CVT Xtronic com simulação de seis marchas proporciona uma experiência fluida, ideal para quem enfrenta tanto o trânsito das grandes cidades quanto longas viagens.

Em resumo, o Nissan Versa é uma ótima opção se você busca economizar e ainda ter um carro confortável. Afinal, dirigir um carro que atenda suas necessidades e ainda faça seu bolso sorrir é tudo que queremos, não é?