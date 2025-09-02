Tesla registra queda nas vendas na Europa pelo oitavo mês

A Tesla está enfrentando um período difícil na Europa, com as vendas despencando em várias localidades. A principal razão para isso é a forte concorrência de marcas chinesas, como a BYD, além da falta de novos modelos desde o lançamento do Model Y em 2020. Mas nem tudo está perdido! Alguns mercados ainda estão dando um respiro ao fabricante americano, como Noruega, Espanha e Portugal, onde as vendas têm se mostrado promissoras.

Em agosto, a situação ficou ainda mais complicada. Na França, a Tesla viu suas vendas caírem incríveis 47,3%, enquanto o mercado geral cresceu 2,2%. A Suécia foi ainda pior, com uma queda de 84%, mesmo com o mercado elétrico mantido estável. Outras quedas expressivas aconteceram na Holanda, com 50%, na Dinamarca, 42%, e na Itália, 4,4%. Quem dirige muito por lá sabe como é difícil perder tanto mercado assim!

Por outro lado, tem notícia boa. Na Noruega, onde a Tesla já tem uma presença forte, as vendas subiram 21,3%. E em Portugal, depois de meses de declínio, agosto trouxe uma alta de 28,7%. A Espanha também deu uma virada com subsídios de até €7.000, resultando em um impressionante aumento de 161% nas entregas da Tesla.

Entretanto, a BYD, concorrente chinesa, está fazendo bonito. Na Noruega, as vendas cresceram 218%, e na Espanha, um salto impressionante de mais de 400% em agosto. No total, a BYD vendeu 14.181 carros apenas na Espanha, um aumento de 675%, enquanto a Tesla comercializou 9.303 unidades, com um crescimento mais modesto de 11,6%.

Especialistas estão de olho na situação e apontam que a Tesla está enfrentando um mercado cada vez mais competitivo e uma queda de interesse entre os consumidores. O analista Matthias Schmidt comentou que a participação da Tesla na Europa Ocidental caiu de 2,5% em 2024 para apenas 1,7% neste ano. Ele chega a dizer que Elon Musk parece "desconectado da realidade" ao ignorar esses problemas.

Outro ponto que tem impactado as vendas é a política de preços bem agressiva que a Tesla adotou em 2023. Essa estratégia acabou depreciando os preços dos modelos usados, com um aumento de 270% nas vendas de Teslas de segunda mão no Reino Unido. Além disso, o preço médio do Model Y caiu 41% em dois anos. Isso manda um recado importante sobre o valor de revenda.

E não podemos esquecer do impacto da imagem de Elon Musk. Seu apoio a políticos controversos e algumas decisões polêmicas têm gerado divisão entre os consumidores. Pesquisas mostram que mais da metade das pessoas interessadas em veículos elétricos estão adiando a compra de um Tesla por conta da postura do executivo. Esses detalhes podem influenciar bastante na hora da escolha do carro.

Dirigir por esses mercados está se tornando um verdadeiro desafio para a Tesla, mas sempre haverá uma nova curva na estrada.