Kia Stonic 2026 passa por reestilização significativa

O Kia Stonic 2026 está chegando para dar um gás no segmento de SUVs compactos. Embora tenha andado meio apagado aqui no Brasil, ele passou por uma atualização significativa na Europa, com estreia prevista no Salão de Munique. Vamos dar uma olhada no que vem por aí!

A reestilização deste SUV acompanha a nova linguagem de design chamada “Opposites United”. Você vai perceber logo de cara os faróis full LED em formato de L, uma grade mais discreta que conecta as luzes, e para-choques totalmente repaginados. Na parte traseira, as lanternas têm um visual que desce pelas laterais, lembrando o Kia EV5. E para dar um toque moderno, agora ele vem com novas rodas de 16 e 17 polegadas, além de duas cores inéditas: Verde Aventureiro e Azul Iate.

Quando a gente entra no Stonic, a primeira coisa que salta aos olhos são as duas telas panorâmicas de 12,3 polegadas. O interior mudou bastante, com comandos sensíveis ao toque e um console central todo redesenhado. Esqueça as tomadas tradicionais, porque agora você pode carregar seu celular sem fio e ainda conta com portas USB-C. A iluminação ambiente e a integração com o aplicativo Kia Connect trazem funções modernas, como chave digital e serviço de conectividade.

Sob o capô, o Stonic mantém o motor 1.0 turbo de três cilindros, mas ele pode vir em duas versões: 100 cv na configuração convencional e 115 cv na versão híbrida leve de 48V. Essa opção híbrida ajuda a reduzir o consumo e as emissões, algo que sempre importa, especialmente se você já pegou aquele trânsito pesado! E falando em câmbio, você pode optar por um manual de seis marchas ou um automático de sete marchas com dupla embreagem.

E não para por aí. O novo Stonic vai oferecer um pacote robusto de assistentes de condução, incluindo um sistema de condução semiautônoma de nível 2, muito parecido com o que vemos em modelos maiores como o Sportage. Ele também conta com freio de estacionamento eletrônico, novos acabamentos internos e uma série de recursos voltados para conforto e segurança — coisas que fazem toda a diferença no dia a dia.

O lançamento do Kia Stonic 2026 deve acontecer na Europa ainda este ano, e a expectativa é que ele chegue ao Brasil logo em seguida. Por aqui, a versão atual (C.253) ainda está disponível, com preço em torno de R$ 154.990. O novo modelo promete enfrentar a concorrência de pesos pesados como Fiat Pulse, Volkswagen Tera e Renault Kardian.

Parece que o Kia Stonic está de volta e pronto para agitar o mercado!