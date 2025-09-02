Fiat Argo Drive 1.3 CVT tem redução de R$ 25,2 mil para PcD

O Fiat Argo Drive 1.3 CVT FLEX, ano/modelo 2025/2026, na cor Preto Vulcano, está com uma super oportunidade para o público PcD. Esse modelo, disponível apenas para vendas diretas, traz todas as vantagens de um carro zero, com isenção de impostos, e tá com um preço que promete deixar qualquer apaixonado por carros de olho!

Por falar em preço, o valor sugerido para quem não tem isenção é de R$ 104.990,00. Mas para as pessoas com deficiência, essa cifra cai para apenas R$ 79.784,60. Isso significa uma economia de R$ 25.205,40! Vale ressaltar que os preços podem variar dependendo da região e dos opcionais que escolher.

Nas concessionárias Fiat, você encontra tudo que precisa saber sobre como funciona o processo de isenção. Tem uma equipe pronta para explicar quais documentos levar e como funcionam os prazos de aprovação. E se você tá pensando em opções de financiamento, eles têm pacotes especiais também para quem é PcD.

O que o Fiat Argo oferece?

Sob o capô, o Fiat Argo Drive 1.3 CVT vem com um motor 1.3 flex de quatro cilindros. Ele entrega até 107 cv e 13,6 kgfm de torque, aliado a um câmbio automático CVT que deixa a condução bem suave. Quem dirige muito em cidade vai perceber como esse câmbio faz diferença no dia a dia, especialmente em paradas e arranques.

Esse modelo é fabricado em Betim (MG) e já conquistou vários países da América Latina, como Argentina, Chile e Uruguai. O sucesso é tanto que, segundo a Fenabrave, o Argo vendeu 64.532 unidades nos primeiros oito meses de 2025, ficando em segundo lugar no ranking de vendas de automóveis.

Conforto e Tecnologia

Agora, se você está preocupado com conforto e tecnologia, o Argo não deixa a desejar. Ele vem equipado com ar-condicionado com filtro antipólen, direção elétrica progressiva e faróis Full LED. O banco do motorista tem regulagem de altura, e ainda dá pra instalar cadeirinhas infantis sem estresse, graças ao sistema Isofix.

Outra novidade que a galera vai curtir é a central multimídia UCONNECT de 7" com Android Auto e Apple CarPlay. Tem também entradas USB para você conectar tudo que precisar. Quem já passou por uma viagem mais longa sabe a importância de estar conectado e entretido na estrada.

Segurança em Primeiro Lugar

Além do conforto, a segurança é fundamental. O Argo está equipado com cintos de segurança dianteiros retráteis de 3 pontos e conta com controle eletrônico de tração e estabilidade. E se você já pegou um trânsito complicado, vai adorar o piloto automático, que ajuda a relaxar um pouco a mente.

Todo esse pacote vem acompanhado de rodas de aço estampado de 15 polegadas e pneus que ajudam a economizar combustível, o que faz toda a diferença, principalmente quando você está focado em eficiência na estrada. E quem não quer um carro que te dê essa mãozinha, não é mesmo?

O Fiat Argo Drive 1.3 CVT é realmente uma ótima opção, especialmente para quem busca conforto, tecnologia e a economia de um bom desconto para PcD.