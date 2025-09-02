Fiat Cronos Drive 1.3 CVT tem redução de R$ 29,1 mil para PcD

O Fiat Cronos Drive 1.3 CVT FLEX 2025/2026, disponível na elegante cor Preto Vulcano, chegou com uma ótima novidade. Ele teve um desconto especial para o público PcD, tornando a compra muito mais acessível. Essa oferta em vendas diretas, que começou agora em setembro, inclui isenção de ICMS proporcional e IPI integral, ajudando quem precisa.

Esse modelo faz parte do Programa Autonomy, que visa oferecer mais autonomia para pessoas com capacidades motoras especiais. Para conseguir um veículo adaptado, a pessoa interessada precisa apresentar um laudo médico no DETRAN ou CIRETRAN, que comprove a deficiência e a dificuldade para dirigir carros comuns. É um passo importante para garantir a inclusão ao volante.

O preço de tabela do Cronos Drive 1.3 CVT é de R$ 116.490,00. Contudo, quem se enquadra nas condições para isenção de impostos pode adquirir o carro por R$ 87.372,00, resultando em uma economia significativa de R$ 29.118,00. Vale lembrar que os preços podem sofrer variações dependendo da região e das opções escolhidas.

Performance e Economia de Combustível

Equipado com o motor 1.3 Firefly, que gera até 101 cv de potência e torque de 13,7 kgfm, o Cronos proporciona uma boa experiência ao dirigir. A transmissão automática CVT é bastante eficiente, simulando sete marchas, o que ajuda em uma condução suave e responsiva.

Se você já esteve no trânsito, sabe como um câmbio esperto pode fazer toda a diferença. E quando se trata de consumo, com etanol ele roda cerca de 8,9 km/l na cidade e 10,7 km/l na estrada. Com gasolina, os números são ainda melhores: 12,6 km/l em áreas urbanas e 14,6 km/l em viagens. Uma economia que vale a pena considerar na hora de pegar a estrada.

Popularidade no Mercado

Entre janeiro e agosto de 2025, foram vendidos 17.842 unidades do Fiat Cronos, que ainda não conseguiu superar a concorrência. O Volkswagen Virtus emplacou 24.682 unidades e o Chevrolet Onix Plus ficou à frente com 29.300.

Conforto e Tecnologia

O Cronos Drive 1.3 CVT traz uma série de recursos que garantem um bom conforto e segurança para os passageiros. Ele conta com ar-condicionado com filtro antipólen, um quadro de instrumentos multifuncional de 3,5″, retrovisores externos pintados em preto e rodas de 15″ com calotas integrais.

Além disso, o modelo vem equipado com uma central multimídia UCONNECT de 7″ touchscreen, que permite conexão sem fio para Android Auto e Apple CarPlay, além de Bluetooth e entradas USB. Os faróis Full LED também são um destaque, trazendo um toque moderno e mais segurança, especialmente à noite.

Então, se você está pensando em um sedan com bom custo-benefício e que ainda oferece um pacote interessante de equipamentos e tecnologia, o Fiat Cronos pode ser uma opção a mais na sua lista.