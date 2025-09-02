Nissan apresenta Kicks Play com desconto de R$ 27 mil em setembro

O Nissan Kicks Play Active continua no jogo, oferecendo isenções de ICMS proporcional e IPI integral para as pessoas com deficiência. Essa promoção acaba de ser renovada, e o modelo tem se mostrado uma escolha interessante, especialmente para aqueles que buscam um bom custo-benefício.

Para a galera que não se enquadra nessas isenções, o preço de tabela fica em R$ 117.990. Mas atenção: se você tem alguma deficiência, o valor diminui para R$ 90.990. Isso quer dizer uma economia de R$ 27.000! Esse valor foi consultado diretamente no site da Nissan, mas é bom lembrar que os preços podem mudar de acordo com a região, a cor escolhida e os opcionais.

A oferta e as primeiras impressões

Vale destacar que essa oferta é válida apenas para modelos com pintura sólida. Caso você prefira uma cor metálica ou perolizada, o preço sobe em R$ 2.000. A Nissan também avisa que essas condições podem mudar a qualquer momento, então não vacila!

Se você já dirigiu um Kicks, sabe que o motor 1.6 flex aspirado é bastante conhecido entre os fãs da marca. Ele entrega até 113 cavalos e 15,3 kgfm de torque quando abastecido com etanol, e reduz um pouquinho se for gasolina, com 110 cv e 15,2 kgfm. Isso garante o desempenho que a galera espera, especialmente em trechos urbanos e rodoviários.

O desempenho nas vendas

No cenário atual, o Kicks já foi emplacado 34.282 vezes entre janeiro e agosto deste ano, segundo a Fenabrave. Mas a concorrência é acirrada. O Volkswagen T-Cross foi o grande campeão entre os SUVs, com 61.256 unidades vendidas, seguido pelo Hyundai Creta e o Toyota Corolla Cross, que também estão fazendo bonito nas vendas.

Preços e isenções

Vamos dar uma olhada rápida nos preços e isenções?

Versões Isenção Preço de mercado Preço para PcD Descontos Active Plus CVT ICMS e IPI R$ 117.990,00 R$ 90.990,00 R$ 27.000,00

Essas informações refletem uma boa proposta, especialmente que considera o público PcD. Se você está pensando em um SUV que une praticidade, estilo e um bom motor, o Kicks Play Active pode ser uma excelente opção para a sua garagem!