Tesla inicia entregas do Model YL de seis lugares na China

A Tesla acaba de colocar seu novo Model YL nas ruas da China! Esse SUV de seis lugares foi lançado no final de agosto e, com a expectativa lá em cima, já começou a ser entregue aos clientes que fizeram as encomendas. Que bom saber que a galera que apostou no carro deve receber seu veículo ainda em outubro.

Para quem não está por dentro, o Model YL é uma adição à linha do Model Y, que já tem versões para cinco ocupantes. E se você estava curioso sobre o preço, o modelo começa na casa dos RMB 339.000, algo em torno de R$ 261,7 mil. Em comparação, as versões de cinco lugares variam entre RMB 263.500 e RMB 313.500, com uma entrega que pode levar de 1 a 3 semanas. Então, se você estiver pensando em importar um, vale a pena considerar.

Falando da parte técnica, o Model YL vem equipado com uma potência de bateria de 82 kWh da LG, que promete uma autonomia de 751 km no ciclo CLTC. Já as versões de cinco lugares têm opções de baterias LFP ou de 78,4 kWh, alcançando entre 593 km e 750 km. Para quem vive na estrada, como eu, essa autonomia pode fazer toda a diferença, especialmente em uma viagem longa.

Esse modelo é maior que os de cinco lugares, medindo 4.976 mm de comprimento e 1.668 mm de altura. A distância entre eixos também aumenta para 3.040 mm, garantindo mais espaço e conforto dentro do carro. Imagine só: dirigir com a família e ainda ter lugar para as bagagens!

A Tesla está animada com a expectativa de que o Model YL dê um gás nas suas vendas na China. Recentemente, eles registraram 12.500 seguros de unidades só na semana passada, mostrando um crescimento de 21% em relação à semana anterior. É um ótimo sinal para quem está de olho no futuro dos elétricos por aqui.

E a gente sabe que, com tantos lançamentos e inovações, o mercado automotivo continua fervendo.