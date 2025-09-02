Citroën Basalt apresenta queda de 38% nas vendas em agosto

O Citroën Basalt tem se destacado como um dos SUVs mais acessíveis do Brasil, com um preço que começa em R$ 101.490 na sua versão Feel manual. Para quem busca opções, o Fiat Pulse inicia em R$ 99.990. Já o Volkswagen Tera 1.0 MPI saltou para R$ 105.990, deixando o Basalt em uma posição atraente para quem quer estilo e economia.

Falando em vendas, o início de 2025 foi promissor. Em janeiro, o Basalt emplacou 1.206 unidades, um aumento de 42% em relação ao mês anterior. Fevereiro trouxe 1.701 unidades, e em março, 1.714 veículos foram vendidos. Se você é um fã de SUVs, observar esses números é empolgante; o modelo estava ganhando força.

Entretanto, agosto trouxe notícias menos animadoras. O Basalt teve o seu pior desempenho do ano, com apenas 991 unidades emplacadas, representando uma queda de 38,6% em comparação ao mês anterior. No total, até agosto, foram 12.621 unidades vendidas. Um desempenho que deixou os amantes de carros um pouco apreensivos, sem dúvida!

Na disputa dos SUVs cupês, o Fiat Fastback liderou em agosto com 5.040 unidades vendidas, seguido do Volkswagen Nivus com 4.557. Por sua vez, no ranking geral de SUVs, o Toyota Corolla Cross se manteve na dianteira com 7.737 emplacamentos. É sempre interessante ver como o mercado se movimenta!

Motorização e Desempenho

O Basalt é oferecido com duas opções de motorização. A versão básica traz um motor 1.0 Firefly aspirado, com 71 cv a gasolina e 75 cv com etanol. Para quem busca um pouco mais de potência, a versão turbo entrega 130 cv. O câmbio manual de cinco marchas na versão de entrada é uma escolha tradicional, enquanto as versões mais robustas contam com uma transmissão CVT, que simula sete marchas.

Para quem já enfrentou o trânsito, sabe como um câmbio eficiente pode fazer a diferença! O Basalt está bem posicionado na faixa de consumo, com até 14,3 km/l na estrada quando alimentado por gasolina, tornando essas viagens longas mais econômicas.

Dimensões e Espaço

Em termos de tamanho, o Basalt mede 4,34 m de comprimento, 1,82 m de largura e 1,58 m de altura, com um entre-eixos de 2,64 m. O porta-malas é um ponto forte, com 490 litros, ideal para quem gosta de viajar com a família ou carregar as tralhas do dia a dia. Assim, isso é um grande trunfo para quem precisa de espaço extra.

Equipamentos

Mesmo em uma configuração mais básica, o Basalt vem equipado com uma central multimídia de 10 polegadas compatível com Android Auto e Apple CarPlay, além de câmera de ré e painel digital de 7 polegadas. Esses recursos não apenas trazem modernidade para o interior, mas também ajudam bastante no dia a dia. Quem já participou de uma manobra apertada sabe como a câmera de ré é um verdadeiro salva-vidas.

Independentemente dos altos e baixos nas vendas, o Citroën Basalt continua sendo uma escolha interessante no mercado de SUVs, especialmente para quem valoriza mais espaço e tecnologia a um preço acessível.