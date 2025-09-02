Volkswagen inicia produção do ID.3 GTX Fire+Ice

A Saxônia está chamando a atenção com seu papel como um verdadeiro polo da mobilidade elétrica da Volkswagen. O novo ID.3 GTX FIRE+ICE é a grande novidade, uma edição especial que junta tecnologia impressiva, design arrojado e desempenho de dar gosto. É um orgulho para a região, que já é famosa por fabricar veículos de qualidade reconhecida no mundo todo.

Esse modelo chega com duas opções de motor que vão fazer os amantes de velocidade sorrir: uma versão de 210 kW (286 cv) e outra bem mais potente, de 240 kW (326 cv). Com um torque de 545 Nm em ambas as versões, a sensação ao pisar no acelerador é emocionante. Para quem gosta de adrenalina, a versão turbo chega a 100 km/h em apenas 5,7 segundos. E detalhe: o limite eletrônico entra em ação apenas acima de 200 km/h, para os que têm coragem de explorar os limites!

E não podemos esquecer do chassi esportivo DCC. Ele vem de série na versão mais forte e é uma opção na de 210 kW. Para quem já pegou estrada e sabe que um chassi bem ajustado faz toda a diferença, essa é uma vantagem e tanto!

A energia desse bicho todo vem de uma sólida bateria de íons de lítio com 79 kWh, capaz de fazer o carregamento rápido DC em até 185 kW. Isso significa que você pode sair de 10% a 80% de carga em apenas 26 minutos. Ideal para aquela parada estratégica na viagem, não é? E olha que esse carro ainda entrega um alcance WLTP combinado de até 591 km. Perfeito para quem não quer ficar parado na estrada!

Desde 2019, mais de 350.000 unidades do ID.3 já rodam por aí, espalhadas por cerca de 40 países. Uma em cada dez delas é a versão esportiva GTX, que agora ganha essa edição especial FIRE+ICE, mostrando que tradição e inovação podem andar de mãos dadas.

Falando sobre o design do FIRE+ICE, a Volkswagen envolveu seis aprendizes nesse projeto, gerando um modelo que está exposto na Gläserne Manufaktur desde julho. Isso tudo aproxima os clientes e visitantes da linha de produção, fazendo da fábrica um verdadeiro espaço de experiência automotiva.

Representantes da Volkswagen na Saxônia não medem palavras: esse modelo representa a força industrial da região, a capacidade inovadora e o compromisso com a mobilidade elétrica. Um verdadeiro reflexo do que a indústria automotiva pode alcançar com tecnologia e paixão.