BYD Seal 06 DM-i Wagon é lançado na Europa em Munique

Enquanto os SUVs estão dominando as ruas e estradas, a BYD decidiu dar uma guinada diferente com suas peruas. No dia 8 de setembro, durante o Salão de Munique 2025, a marca chinesa vai apresentar a Seal 06 DM-i Wagon. Esse carrão promete unir eficiência, espaço e um design bem moderno, tudo isso na pegada dos híbridos!

Atualmente, a perua já está à venda na China e começa a partir de 109.800 yuans — que dá cerca de R$ 83,7 mil na versão Noble. Se você busca algo mais completo, a versão topo de linha, chamada Flagship, custa 129.800 yuans (algo em torno de R$ 99 mil) e oferece uma autonomia elétrica ainda maior. O próximo passo da BYD é levar esse modelo pra rodar pela Europa.

Design Marcante

O visual da Seal 06 DM-i é bem intrigante. Seguindo a linha de design “Marine Aesthetics”, ela traz faróis de LED afilados, lanternas traseiras únicas e maçanetas embutidas. O resultado? Um perfil elegante que se destaca nas ruas. Para se ter uma ideia, suas dimensões são de 4,85 m de comprimento, 1,89 m de largura e 2,79 m de entre-eixos, com um coeficiente aerodinâmico de 0,284. O que isso significa? Menos resistência ao vento e mais eficiência!

Cabine Tecnológica

Por dentro, o carro não decepciona! As versões de entrada já vêm equipadas com uma tela central de 12,8”, painel digital de 8,8”, seis airbags e bancos com aquecimento e ventilação. Se você optar pelas versões mais caras, a tela central sobe para incríveis 15,6”, com sete airbags, sistema DiSus-C e um teto solar panorâmico que deixa qualquer viagem mais agradável!

E quem precisa de espaço sabe que um bom porta-malas faz a diferença. A Seal 06 DM-i oferece um porta-malas de 670 litros, que chega a 1.535 litros com os bancos rebatidos. Para completar, ainda tem um refrigerador interno e a função Vehicle-to-Load (V2L), que permite usar a energia do carro para carregar dispositivos externos, como aquele celular que sempre fica sem bateria em viagens longas.

Sob o Capô

Sob o capô, a Seal 06 DM-i conta com um sistema híbrido plug-in de quinta geração. Você vai poder escolher entre duas opções: uma de 120 kW com uma autonomia elétrica de 80 km e outra de 160 kW que sobe para 150 km. E se você é do tipo que gosta de viajar, o carro tem um tanque de 65 litros e consegue carregar de 30% a 80% em apenas 25 minutos. Assim, a autonomia total chega a impressionantes 2.000 km.

Com essa novidade, a BYD está se lançando no mercado global de híbridos, competindo com modelos já conhecidos como Zeekr 001, Nio ET5 Touring e Denza Z9 GT. A ideia é juntar espaço, tecnologia de ponta e baixo consumo de combustível, tudo para conquistar os motoristas que, como muitos de nós, buscam uma alternativa aos SUVs.

É sempre bom ver novas opções no mercado, especialmente quando combinam conforto, tecnologia e sustentabilidade. É bem provável que essa perua venha a agradar aos apaixonados por carros que buscam mais do que um simples meio de transporte.