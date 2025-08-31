Série do SBT aborda amor e autonomia na terceira idade

O SBT dará continuidade às comemorações de seus 44 anos com uma programação especial em setembro. Entre os dias 1º e 5, sempre às 17h45 (horário de Brasília), a emissora apresentará a minissérie “E Agora, Quem Vai Ficar com a Mamãe?”. Essa produção, dividida em cinco episódios, mistura drama e humor, abordando temas familiares com forte apelo emocional.

A minissérie é escrita por Alexandre Teixeira, sob a direção de João Batista e a direção-geral de Rica Mantoanelli. O elenco conta com nomes conhecidos, como Stella Miranda, Joaquim Lopes, Lidi Lisboa, Mariana Molina, Ju Knust, João Pessanha, Laura Luz e Valentina Borlenghi. Outras participações incluem Patricia Abravanel, Juliano Laham, entre outros.

A História: Desafios Familiares

A trama se centra em Dona Maria, uma mulher prestes a completar 70 anos, que sempre foi o foco e apoio de sua família. Viúva de Alberto, ela criou sozinha os filhos Nelson, Marcela e Beatriz e possui uma relação especial com a neta Lucinha, que tem síndrome de Down.

Os conflitos surgem quando Dona Maria recebe o diagnóstico de demência. Em resposta, os filhos decidem adotar um sistema de rodízio para cuidar dela. Essa decisão traz à tona antigos ressentimentos e mostra a desigualdade nas responsabilidades dentro da família.

A minissérie também apresenta personagens que fazem parte da rede de apoio à Dona Maria, incluindo a vizinha Tina, sua amiga dedicada, e os jovens Michele, namorada de Vitor que mora em Portugal, e Cadu, estudante e amigo de Clarice.

Outros personagens importantes são João Freire, namorado de Lucinha; a professora de dança que ajuda os jovens; e o policial Daniel Estevão, que adiciona tensão à narrativa.

Ao longo dos episódios, Dona Maria experimenta momentos de clareza, afeto e confusão. Em um momento decisivo da história, ela surpreende a família ao manifestar o desejo de viver em uma casa de repouso, para não se tornar um fardo. Essa declaração gera desespero e reflexão entre os familiares, levantando questões sobre amor, memória, autonomia e o ciclo da vida.

Com um tom realista e afetivo, “E Agora, Quem Vai Ficar com a Mamãe?” convida o público a refletir sobre os desafios do envelhecimento e a importância dos laços familiares. A produção pretende emocionar, além de abrir um espaço para o debate sobre como lidar com situações delicadas que muitas famílias enfrentam diariamente.

A exibição da minissérie ocorrerá de 1º a 5 de setembro, às 17h45, nas telas do SBT.