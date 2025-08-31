As 10 picapes mais vendidas no Brasil em agosto de 2025

Faltando apenas um dia para fechar o mês de agosto, a Fiat Strada reafirma seu trono como a picape mais vendida do Brasil. Com impressionantes 11.794 unidades comercializadas, a Strada deixou a concorrência bem para trás. Para quem adora pegar a estrada, o sucesso desse modelo não é surpresa, certo? O espaço interno e a confiabilidade são atributos que conquistam muitos motoristas.

Logo atrás vem a Volkswagen Saveiro, que tomou o segundo lugar no ranking com 5.342 unidades emplacadas. Essa rivalidade no mercado de picapes é acirrada, e quem já teve a chance de dirigi-la sabe do seu conforto e desempenho nas ruas e estradas do Brasil, especialmente em um dia de saída de férias, quando o trânsito aperta.

Em terceiro lugar, temos a robusta Toyota Hilux. A marca japonesa é sinônimo de durabilidade e resistência, e neste mês, vendeu 3.552 unidades. Para quem precisa de uma picape média com força e conforto, a Hilux é uma escolha certeira, especialmente em viagens longas ou trabalho em estrada de terra.

A Fiat Toro, agora atualizada para a linha 2026, ficou em quarto lugar. Com suas linhas mais modernas e um design que se aproxima do Grande Panda, ela emplacou 3.152 unidades. E, convenhamos, um visual mais arrojado sempre faz a diferença, principalmente em encontros com amigos no postinho ou naquelas viagens com a galera.

Em seguida, a Ford Ranger mostrou que continua forte, vendendo 2.622 unidades. Essa picape é muito apreciada pelos que valorizam um bom desempenho em off-road. Quem já dirigiu uma sabe o quanto o conforto e a potência fazem a diferença na hora de encarar trilhas.

A Chevrolet S10 não ficou muito atrás, com 2.326 unidades. É uma opção conhecida, especialmente entre quem precisa de um carro versátil para o dia a dia e para o trabalho.

A lista segue com a Ram Rampage em sétimo lugar, com 1.920 unidades. Essa picape intermediária é uma boa peça no mercado, oferecendo um equilíbrio entre conforto e funcionalidade.

Em oitavo lugar, a Chevrolet Montana emplacou 1.654 unidades. Um modelo prático para quem precisa de uma picape pequena e eficiente.

A Mitsubishi Triton não ficou de fora, com 1.008 unidades, e fechando a lista do top 10, a Renault Oroch garantiu sua posição com 945 unidades. O que se destaca em cada uma dessa picape é a diversidade de opções, que atendem diferentes perfis e necessidades dos motoristas brasileiros.

Esse ranking das picapes, compilado pela Fipe Carros, é um verdadeiro retrato do que o povo brasileiro está escolhendo para rodar por aí. Cada modelo tem sua singularidade e, sem dúvida, todos eles oferecem histórias e experiências únicas para contar ao volante.