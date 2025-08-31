Roewe M7 PHEV oferece 2.050 km de autonomia na China

O Roewe M7 DMH é um sedã que está dando o que falar, especialmente entre os apaixonados por tecnologia automotiva. Recentemente, ele entrou em pré-venda na China, com preços variando entre 97.800 e 114.800 yuans, ou seja, algo em torno de R$ 74 mil a R$ 87 mil. Este modelo tem a assinatura de ninguém menos que Josef Kabaň, que já foi chefe de design da Rolls-Royce. Vamos falar mais sobre o que diferencia esse carro!

Esse sedã híbrido é um verdadeiro tanque de guerra quando o assunto é autonomia. Ele promete nada menos que 2.050 km de alcance total e 160 km apenas usando o modo elétrico. Para quem faz longas viagens, como aquele rolê de final de semana ou um passeio mais distante, isso é uma mão na roda, não é?

Ao olhar para o design do M7 DMH, logo percebe-se sua inspiração no conceito "Pearl". Ele chama atenção com uma grade frontal larga, faróis bipartidos e um logotipo iluminado que adiciona um charme especial. O tamanho do carro também impressiona: são 4,94 m de comprimento, 1,89 m de largura e 1,51 m de altura, com uma distância entre-eixos de 2,82 m. Quem diria que um sedã poderia ter tanta presença nas ruas!

As rodas multirraiadas de 17 ou 18 polegadas e os pneus 225/50 garantem que você esteja sempre seguro, mesmo em estradas mais desafiadoras. E se você curte espaço, o porta-malas é bem generoso, comportando 527 litros. Isso é ideal para aquele final de semana em família ou uma viagem com os amigos.

Por dentro, o M7 DMH continua impressionando. Com um volante em formato de D, um painel de 10,25" e uma tela central de 15,6" em 2,5K, o interior é puro estilo e modernidade. Ele também vem com um assistente de voz que até parece ter vida própria, o AI Doubao, da ByteDance, além de bancos e volante aquecidos, e um estofamento macio nos assentos traseiros. Isso é um luxo que muitos de nós merecemos após um longo dia!

Mas não só o conforto se destaca. Sob o capô, o M7 DMH vem equipado com um motor 1.5L que desenvolve 110 cv e outro elétrico com 184 cv. A combinação desses motores proporciona uma aceleração de 0 a 100 km/h em apenas 7,9 segundos. A economia é elogiosa, com um consumo médio de 2,91 l/100 km, e uma velocidade máxima que chega aos 185 km/h. Para quem já pegou trânsito pesado, sabe o quão valioso é ter um câmbio esperto que ajuda a lidar com essas situações.

Comparando com outros sedãs híbridos plug-in do mercado, como o Geely Galaxy A7 e o Changan Nevo A05, o M7 DMH se destaca, especialmente pelo seu alcance elétrico um pouco maior e pela autonomia total. Isso o torna uma escolha realmente atraente para aqueles que buscam conforto, tecnologia e uma direção econômica.

Se apaixonar por um carro como esse é fácil, não é?