Hyundai Creta Ultimate tem redução de preço para PcD

O Hyundai Creta Ultimate está na área, e é a opção perfeita para quem busca um SUV com tecnologia e conforto. E se você é uma pessoa com deficiência (PcD), ainda tem a vantagem de adquirir esse carro com isenção de impostos. É uma oportunidade incrível que vale a pena conhecer!

Essa versão é uma das mais equipadas e, olha só, está quase no limite do benefício de isenção do IPI, que é de R$ 200 mil. Então, quem está na pilha para comprar precisa se apressar, porque as opções são limitadas. O preço sugerido para a versão topo de linha Ultimate 1.6 Turbo AT é de R$ 199.590, mas para PcD, o valor cai para R$ 185.180. Uma economia de R$ 14.410 não é nada mal, né?

Mas antes de correr para a concessionária, tem alguns passos para garantir a isenção. Primeiro, você vai precisar apresentar um exame e um laudo médico assinado por um profissional que o Detran aprova. Depois, é só passar por uma avaliação em uma clínica credenciada, que emite o documento necessário para finalizar a compra.

Documentação Necessária

Aqui está uma listinha do que você precisa ter em mãos para pedir a isenção de IPI:

Termo de curatela (se o carro for comprado em nome de alguém maior de 18 anos que não tem capacidade legal).

(se o carro for comprado em nome de alguém maior de 18 anos que não tem capacidade legal). Formulário de solicitação de isenção de IPI da Receita Federal.

da Receita Federal. Laudo médico e CNH especial , com duas cópias autenticadas pelo Detran.

, com duas cópias autenticadas pelo Detran. Cópias autenticadas de CPF, RG, título de eleitor e comprovante de residência.

de CPF, RG, título de eleitor e comprovante de residência. Cópia simples das duas últimas declarações do Imposto de Renda. Se a pessoa não declara, precisa apresentar um comprovante de isenção ou declaração do responsável se for dependente.

das duas últimas declarações do Imposto de Renda. Se a pessoa não declara, precisa apresentar um comprovante de isenção ou declaração do responsável se for dependente. Comprovante de regularidade com o INSS.

O que vem sob o capô?

Agora, falando um pouco do motor: o Hyundai Creta Ultimate é pensado para oferecer uma experiência de direção confortável, equipado com um motor 1.6 turbo a gasolina, que entrega 193 cv de potência e torque de 27 kgfm. E se você é do tipo que gosta de um bom desempenho, o câmbio automatizado de dupla embreagem de sete marchas vai incrementar suas andanças. Para quem dirige bastante, saber que ele faz em média 11,9 km/l na cidade e 13,5 km/l na estrada é uma boa notícia!

Sucesso de vendas

E não é só isso! O Creta está bombando nas vendas: de janeiro a julho de 2025, foram registrados 39.038 emplacamentos, segundo a Fenabrave. Para se ter uma ideia do quão popular ele é, o Volkswagen T-Cross liderou o segmento com 53.554 unidades vendidas nesse mesmo período, seguido pelo Toyota Corolla Cross.

Conforto e tecnologia

Com tudo isso, o Creta Ultimate não decepciona no quesito conforto. Ele vem com rodas de liga leve aro 18, interior em tom cinza claro, uma central multimídia com tela de 10,25″, ar-condicionado digital com duplas zonas, e até um carregador por indução para seu celular. E se você adora tecnologia, vai curtir o painel de instrumentos digital.

E tem mais: o SUV conta com uma câmera 360°, opções de modos de condução (Eco, Normal e Sport), controle de cruzeiro adaptativo, e até bancos dianteiros com ventilação. Quem já enfrentou um calor insuportável sabe como isso faz a diferença!

Em resumo, o Hyundai Creta Ultimate não é só um carro bonito na rua, mas também um dos mais completos em tecnologia e conforto, especialmente para quem busca mobilidade com isenção.