Hyundai Creta Ultimate tem redução de preço para PcD

O Hyundai Creta Ultimate está na área, e é a opção perfeita para quem busca um SUV com tecnologia e conforto. E se você é uma pessoa com deficiência (PcD), ainda tem a vantagem de adquirir esse carro com isenção de impostos. É uma oportunidade incrível que vale a pena conhecer!
Essa versão é uma das mais equipadas e, olha só, está quase no limite do benefício de isenção do IPI, que é de R$ 200 mil. Então, quem está na pilha para comprar precisa se apressar, porque as opções são limitadas. O preço sugerido para a versão topo de linha Ultimate 1.6 Turbo AT é de R$ 199.590, mas para PcD, o valor cai para R$ 185.180. Uma economia de R$ 14.410 não é nada mal, né?
Mas antes de correr para a concessionária, tem alguns passos para garantir a isenção. Primeiro, você vai precisar apresentar um exame e um laudo médico assinado por um profissional que o Detran aprova. Depois, é só passar por uma avaliação em uma clínica credenciada, que emite o documento necessário para finalizar a compra.
Documentação Necessária
Aqui está uma listinha do que você precisa ter em mãos para pedir a isenção de IPI:
- Termo de curatela (se o carro for comprado em nome de alguém maior de 18 anos que não tem capacidade legal).
- Formulário de solicitação de isenção de IPI da Receita Federal.
- Laudo médico e CNH especial, com duas cópias autenticadas pelo Detran.
- Cópias autenticadas de CPF, RG, título de eleitor e comprovante de residência.
- Cópia simples das duas últimas declarações do Imposto de Renda. Se a pessoa não declara, precisa apresentar um comprovante de isenção ou declaração do responsável se for dependente.
- Comprovante de regularidade com o INSS.
O que vem sob o capô?
Agora, falando um pouco do motor: o Hyundai Creta Ultimate é pensado para oferecer uma experiência de direção confortável, equipado com um motor 1.6 turbo a gasolina, que entrega 193 cv de potência e torque de 27 kgfm. E se você é do tipo que gosta de um bom desempenho, o câmbio automatizado de dupla embreagem de sete marchas vai incrementar suas andanças. Para quem dirige bastante, saber que ele faz em média 11,9 km/l na cidade e 13,5 km/l na estrada é uma boa notícia!
Sucesso de vendas
E não é só isso! O Creta está bombando nas vendas: de janeiro a julho de 2025, foram registrados 39.038 emplacamentos, segundo a Fenabrave. Para se ter uma ideia do quão popular ele é, o Volkswagen T-Cross liderou o segmento com 53.554 unidades vendidas nesse mesmo período, seguido pelo Toyota Corolla Cross.
Conforto e tecnologia
Com tudo isso, o Creta Ultimate não decepciona no quesito conforto. Ele vem com rodas de liga leve aro 18, interior em tom cinza claro, uma central multimídia com tela de 10,25″, ar-condicionado digital com duplas zonas, e até um carregador por indução para seu celular. E se você adora tecnologia, vai curtir o painel de instrumentos digital.
E tem mais: o SUV conta com uma câmera 360°, opções de modos de condução (Eco, Normal e Sport), controle de cruzeiro adaptativo, e até bancos dianteiros com ventilação. Quem já enfrentou um calor insuportável sabe como isso faz a diferença!
Em resumo, o Hyundai Creta Ultimate não é só um carro bonito na rua, mas também um dos mais completos em tecnologia e conforto, especialmente para quem busca mobilidade com isenção.