Jeep reduz preço do Renegade Willys em R$ 22 mil para PcD

O Jeep Renegade Willys está numa fase bem atrativa, com uma oferta que vale a pena conferir até o dia 5 de setembro. Essa oportunidade é especialmente voltada para pessoas com deficiência, que têm o direito de comprar um carro zero km com isenção de impostos. Para quem se enquadra, essa versão tem isenção total de IPI e um bônus de fábrica que faz a diferença.

A versão mais completa, a Willys T270 AT9 4×4, tem um preço de tabela de R$ 182.990,00 para o público em geral. Mas espera aí, porque para o público PcD, o preço cai para R$ 160.986,43! É uma redução considerável de R$ 22.003,57. Esses valores foram checados diretamente com a concessionária Jeep Viasul, então, é bom ficar atento, pois os preços podem variar de acordo com a região.

Nas concessionárias Jeep do Brasil, é possível se informar sobre as condições de saúde que garantem a isenção, os documentos necessários e os prazos para aprovação. E não esquece de perguntar sobre as opções de financiamento disponíveis para facilitar a compra.

O Renegade Willys é equipado com um motor 1.3 T270 Flex, com quatro cilindros e 16 válvulas, em conjunto com um câmbio automático de seis marchas. Esse combo entrega uma potência de até 176 cv a 5.750 rpm e um torque de 27,5 kgfm a partir de 1.750 rpm. O resultado? Ele acelera de 0 a 100 km/h em apenas 9,5 segundos. Quem gosta de dar uma "esticadinha" nas estradas sabe como isso é uma mão na roda!

O Renegade Willys também traz um pacote de tecnologia e conforto. A começar pelo acendimento automático dos faróis, que é super prático, principalmente à noite ou em dias nublados. E, claro, os adesivos especiais que fazem referência à história da Willys, além do ajuste do volante em altura e profundidade e uma central multimídia de 8,4″ que funciona com Apple CarPlay e Android Auto.

E quem não gostaria de um ar-condicionado digital dual zone? Isso sem contar os bancos em couro, cinto traseiro central de três pontos e várias funcionalidades de segurança, como o controle de estabilidade e tração.

Se você já pegou um trânsito difícil, sabe como um bom detector de fadiga do motorista e os sensores de estacionamento fazem a diferença. E com sete airbags, incluindo os de joelho, a segurança dos ocupantes é mais que garantida.

Com tudo isso em mente, vale a pena dar uma passada na concessionária mais próxima e experimentar o Renegade Willys. O conforto, a tecnologia e a potência deste SUV são realmente de tirar o chapéu!