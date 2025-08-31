Nissan reduz preço do Sentra Exclusive em R$ 38 mil para PcD

O Nissan Sentra Exclusive traz uma oportunidade imperdível para quem se enquadra no público de pessoas com deficiência (PcD). Com uma oferta especial, quem conseguir aproveitar vai pagar muito menos. O modelo topo de linha, o Exclusive 2.0 CVT com Interior Premium, que normalmente custa R$ 195.890, sai por R$ 157.590 para esse público, gerando uma economia total de até R$ 38.300! Isso se dá devido à isenção do IPI e um bônus de fábrica. Mas fique de olho: essa promoção é válida só até 2 de setembro. E lembre-se, após a compra, o veículo não pode ser revendido antes de 24 meses.

Essa versão já vem equipada com um motor 2.0 aspirado, que entrega 151 cv de potência e 20 kgfm de torque. E a transmissão CVT, que simula oito marchas, faz do Sentra um carro bastante eficiente. Para quem ama sentir a aceleração, ele vai de 0 a 100 km/h em apenas 9,4 segundos. Quem já passou por uma estrada vazia ou pejado de carros, sabe como isso pode fazer a diferença na hora de ultrapassar.

Além de tudo isso, o Sentra também é um conforto só. Equipado com rodas de liga leve de 17″, ar-condicionado digital Dual Zone e bancos que usam a tecnologia Zero Gravity, promete tornar cada viagem mais agradável. Ele ainda conta com aquecimento nos assentos dianteiros, ideal para aqueles dias frios.

Se você é do tipo que gosta de tecnologia, atenção! A versão Exclusive inclui um painel de instrumentos com tela TFT de 7″, controle de tração e estabilidade, e ainda a visão 360° com detecção de objetos em movimento. E não podemos esquecer da central multimídia com tela de 8″, que é compatível com o Apple CarPlay e Android Auto. Quem dirige muito sabe que uma boa conexão com o celular pode facilitar bastante a vida no dia a dia.

E caso você esteja pensando em personalizar seu carro, vale lembrar que os preços mencionados são para versões com pintura sólida. Se você deseja uma pintura metálica, isso pode adicionar R$ 2.100 ao preço, enquanto uma pintura biton traz um acréscimo de R$ 3.100.

Se interessou? Então, a melhor ideia é correr até uma concessionária Nissan e tirar todas as suas dúvidas. Os consultores estão prontos para explicar quais são os requisitos, que documentos são necessários e quais as opções de pagamento disponíveis. Não deixe passar a chance de conhecer de perto o que o Sentra Exclusive tem a oferecer!