Nissan encerra produção do GT-R após 18 anos de história

Após 18 anos de produção, o Nissan GT-R R35 se despede do mercado. Essa despedida marca o fim de uma era que começou em 2007, e com certeza deixou o coração de muitos entusiastas acelerado. Durante quase duas décadas, esse superesportivo conquistou fãs no mundo todo e se tornou um verdadeiro ícone na indústria automotiva.

No evento de despedida, não faltou emoção. Funcionários da fábrica se reuniram para celebrar, posando ao lado do último GT-R produzido: um GT-R Premium T-Spec, que veio na clássica cor Midnight Purple. Esse não é um carro qualquer; ele possui opções exclusivas, como freios de carbono-cerâmica e rodas forjadas douradas. Uma obra de arte sobre rodas, não acha?

Atualizações constantes marcaram a trajetória do R35, sempre mantendo sua essência enquanto evoluía. A Nissan focou em melhorias que fazem a diferença no dia a dia, como potência e conforto. O motor V6 3.8 biturbo, que começou com 480 cv, atingiu 572 cv em 2017. Tempos depois, a versão Nismo ainda surpreendeu, alcançando 590 cv. Cada um deles é um convite para sentir a adrenalina ao girar a chave.

O GT-R também deixou sua marca nas pistas. Em Nürburgring, em 2008, ele bateu o tempo de 7min29s, superando o duríssimo Porsche 911 Turbo. Não é à toa que em 2013 o GT-R Nismo diminuiu ainda mais o relógio, cravando 7min08s. E quem já passou pela famosa pista de Tsukuba, no Japão, sabe que quebrar recordes é história do GT-R; em 2024, ele fez isso novamente com 59s078.

No total, mais de 48 mil unidades deixaram a linha de montagem, todas montadas manualmente por talentosos artesãos conhecidos como Takumi. Cada motor carrega a assinatura de um deles. É quase como se cada carro tivesse uma alma.

O GT-R R35 também brilha nas competições, acumulando vitórias como no campeonato japonês SUPER GT e nas 12 Horas de Bathurst. Durante a cerimônia de despedida, Ivan Espinosa, o CEO da Nissan, fez questão de agradecer aos fãs e garantiu que a lenda do GT-R não ficará apenas no passado. “Este não é um adeus definitivo”, disse ele. “Queremos que o GT-R volte em uma nova geração ainda mais especial.”

A Nissan já está planejando o futuro, embora mantenha os detalhes em segredo. O que sabemos é que a experiência adquirida com o R35 vai guiar os próximos passos da marca. Até lá, o GT-R continuará a ser celebrado como um dos maiores símbolos de desempenho e paixão automotiva, garantindo que seus fãs tenham muitas histórias para contar nas estradas.