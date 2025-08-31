Hyundai Santa Fe é lançado na Argentina com capacidade para sete

A Hyundai lançou oficialmente na Argentina o Novo Santa Fe, um SUV que promete ser um verdadeiro destaque. Esta é a quinta geração do modelo e, já de cara, dá pra notar que o carro chega com um design arrojado e um interior super tecnológico. O preço inicial é de US$ 79.500 (algo em torno de R$ 431,5 mil), substituindo o modelo que estava no mercado desde 2019.

Visualmente, o Novo Santa Fe é uma grande mudança. As linhas agora são mais retas, robustas, e ele exibe uma frente com faróis em formato de "H". A grade frontal é bem ampla, o que dá um ar imponente ao carro. Já a traseira possui uma tampa grande que facilita o acesso ao porta-malas — algo que quem usa o carro com a família definitivamente vai valorizar.

Interior Sofisticado e Confortável

Por dentro, o conforto reina. O painel digital e a central multimídia estão integrados em uma tela curva de 12,3 polegadas. O novo console central é bilateral, facilitando o acesso das diversas fileiras de bancos. E se você está pensando em viajar, saiba que o porta-malas tem 725 litros de capacidade! Ou seja, espaço para bagagens e toda a tralha quando a família vai junto.

Motor Potente e Tecnológico

O motor é um show à parte: um 2.5 turbo a gasolina que entrega 281 cv e 43 kgfm de torque. Com uma transmissão automatizada de oito marchas e tração integral sob demanda, essa configuração é novidade para o mercado argentino, substituindo as opções de motores mais antigos que a Hyundai usava antes.

Equipamentos que Fazem a Diferença

Quando falamos de equipamentos, o Santa Fe não deixa a desejar. Ele vem equipado com rodas de liga leve de 20 polegadas, assistentes de condução, uma câmera de 360 graus e controle de cruzeiro adaptativo. Ah, e o porta-malas abre de uma forma bem prática, estilo “terraço”, o que deve facilitar bastante na hora de carregar as coisas. Os bancos rebatíveis tornam tudo ainda mais versátil, ideal para quem curte uma aventura.

Preço e Concorrência

Vale a pena mencionar que, apesar do pacote completo, o preço do Novo Santa Fe é bem mais alto do que o do Toyota SW4 GR-Sport, que sai por cerca de US$ 60.600 (ou R$ 329 mil). A Hyundai aposta em um design diferente, tecnologia de ponta e um enfoque no lazer para justificar essa diferença de preço.

Conclusão

Embora versões híbridas já estejam disponíveis em outros mercados, ainda não chegaram à Argentina. A Hyundai oferece uma garantia de 3 anos ou 100 mil km e está determinada a recuperar o espaço no segmento de SUVs médios, apostando no visual marcante e na tecnologia como grandes atrativos. Para quem gosta de um carro com presença e que entrega conforto, o Novo Santa Fe parece ser uma excelente opção.