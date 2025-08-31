Notícias

Duas detidas por tráfico de drogas em Telêmaco Borba

Autor Diogo Sobral
Duas pessoas são detidas por tráfico de drogas em Telêmaco Borba
Duas pessoas são detidas por tráfico de drogas em Telêmaco Borba

Operação da Polícia Militar Resulta em Prisões e Apreensões por Tráfico de Drogas em Telêmaco Borba

Na noite de sexta-feira, dia 29 de agosto, a Polícia Militar realizou uma operação em Telêmaco Borba que resultou na prisão de um homem e na apreensão de um adolescente, ambos suspeitos de tráfico de drogas. A ação contou com a colaboração de diversas equipes, incluindo as unidades CPU, RPA, o Canil Setorial (K9) e a ROCAM.

A operação teve início a partir de informações que indicavam uma atividade suspeita relacionada ao comércio de entorpecentes em uma residência localizada no bairro Jardim União. Para confirmar a denúncia, a polícia utilizou um drone, que permitiu visualizar a situação do local antes de planejar a abordagem.

Durante a ação, um dos suspeitos tentou fugir e reagiu à abordagem policial. Para contê-lo, os policiais precisaram utilizar equipamentos de menor potencial ofensivo, seguindo os protocolos legais. Nas casas vinculadas aos indivíduos, foram encontradas porções de crack e maconha já fracionadas, além de dinheiro em espécie, balanças de precisão, celulares e outros materiais comumente usados no tráfico de drogas.

Essas apreensões são parte dos esforços contínuos da polícia para combater o tráfico de entorpecentes na região, aumentando a segurança e o bem-estar da comunidade.

Diogo Sobral

Graduando em Ciências da Computação pela Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) e Estudante de Teologia pelo Instituto Renascer. Atuo na criação de conteúdos para sites há mais de 04 anos e nos tempos livres desenvolvo meus códigos e cuido de outros projetos pessoais.

você pode gostar também Mais do autor