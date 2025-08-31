Duas detidas por tráfico de drogas em Telêmaco Borba

Operação da Polícia Militar Resulta em Prisões e Apreensões por Tráfico de Drogas em Telêmaco Borba

Na noite de sexta-feira, dia 29 de agosto, a Polícia Militar realizou uma operação em Telêmaco Borba que resultou na prisão de um homem e na apreensão de um adolescente, ambos suspeitos de tráfico de drogas. A ação contou com a colaboração de diversas equipes, incluindo as unidades CPU, RPA, o Canil Setorial (K9) e a ROCAM.

A operação teve início a partir de informações que indicavam uma atividade suspeita relacionada ao comércio de entorpecentes em uma residência localizada no bairro Jardim União. Para confirmar a denúncia, a polícia utilizou um drone, que permitiu visualizar a situação do local antes de planejar a abordagem.

Durante a ação, um dos suspeitos tentou fugir e reagiu à abordagem policial. Para contê-lo, os policiais precisaram utilizar equipamentos de menor potencial ofensivo, seguindo os protocolos legais. Nas casas vinculadas aos indivíduos, foram encontradas porções de crack e maconha já fracionadas, além de dinheiro em espécie, balanças de precisão, celulares e outros materiais comumente usados no tráfico de drogas.

Essas apreensões são parte dos esforços contínuos da polícia para combater o tráfico de entorpecentes na região, aumentando a segurança e o bem-estar da comunidade.