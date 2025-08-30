Zapelli e Viveros definem o futuro do Athletico

Na última partida do Athletico, na Baixada, alguns jogadores não apresentaram um bom desempenho, o que pode impactar a equipe nas próximas rodadas da Série B. Luiz Fernando e Mendoza tiveram atuações abaixo do esperado, o que abre espaço para que novos atletas ganhem chance no time titular.

Dudu Kogitzki, que já demonstrou potencial em jogos anteriores, novamente se destacou ao entrar em campo. Ele trouxe mais dinamismo ao meio-campo do Athletico, o que sugere que é hora de considerar sua titularidade. Outro jogador que voltou a atuar após um bom tempo fora é Julimar, que também se mostrou apto para ser utilizado com mais frequência na equipe.

Carlos Terán, que fez sua estreia na última partida, teve uma performance positiva e se destacou como uma boa adição ao grupo. Agora, o desafio do Athletico é manter o foco e seguir conquistando vitórias ao longo da competição.