Sarau do Povo ocorre neste domingo em Curitiba (PR)

A segunda edição do Sarau do Povo acontecerá no próximo domingo, dia 30 de agosto, às 17h, no Tange Under Club, que fica na Rua Trajano Reis, 351, no bairro São Francisco. O evento será gratuito e tem como principal objetivo promover a defesa da soberania nacional.

Organizado pela vereadora Vanda de Assis, o sarau é uma iniciativa coletiva e voluntária. A programação inclui música, poesia e diversas manifestações artísticas, com o intuito de engajar a população nas mobilizações programadas para o próximo dia 7 de setembro, uma data vista como simbólica de luta e resistência.

Os organizadores do evento destacam a importância de discutir o desmonte das empresas estatais e a ameaça à soberania econômica do país. O sarau traz à tona questões como as políticas de aumento de tarifas que afetam a população e fazem referência a figuras políticas internacionais, como o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Literatura

O Sarau do Povo será também uma vitrine para a literatura e a poesia, valorizando obras que representam resistência e afeto. Haverá uma exposição especial com autores independentes que promovem a produção cultural popular. Entre os destaques estão:

Jo Macário apresentando Pretas com Poesia 2

apresentando Pretas com Poesia 2 Zyza Maia com Enquanto você não vinha

com Enquanto você não vinha Dan Castiani com É sobre o amor

com É sobre o amor Andréia Gavita, representando a Editora Donizela

Os visitantes poderão conhecer e adquirir essas obras, que buscam inspirar e estimular reflexões coletivas sobre questões importantes que impactam a classe trabalhadora.

Música

A música também terá um papel central no evento. O Bloco Música e Resistência se apresentará com um repertório que combina arte, cultura popular e solidariedade coletiva. Participações especiais de artistas como Jô Macário, Anderson Moreira e Aroeira Vermelha estarão na programação, prometendo um show que celebra a luta e a unidade.

A discotecagem será outra atração, trazendo ritmos variados como música brasileira e black music. O DJ David Double D ficará responsável pela abertura do evento, das 17h às 18h, enquanto o Coletivo Pingado encerrará a noite com seu set de 21h às 22h.

Plebiscito Popular

Nesta edição, o Sarau do Povo também se dedica à mobilização em torno do Plebiscito Popular. O evento reservará espaço para coletar votos sobre duas questões de grande relevância: a redução da jornada de trabalho sem perda salarial e o fim do regime de escala 6×1, além de uma proposta de reforma do Imposto de Renda que visa tributar mais os de alta renda e isentar quem ganha até cinco mil reais.

Os participantes poderão responder a duas perguntas:

Você é a favor da redução da jornada de trabalho sem redução salarial e pelo fim da escala 6×1? Você acredita que quem ganha mais de 50 mil reais deve pagar mais imposto, para que quem recebe até 5 mil não pague imposto de renda?

O Plebiscito Popular 2025 é uma iniciativa que envolve movimentos sociais, centrais sindicais, artistas, jovens e partidos progressistas, buscando ouvir a população sobre questões urgentes e pressionar por mudanças significativas. A participação será voluntária, e informações sobre votação online e urnas físicas podem ser encontradas no site oficial do plebiscito.

Serviço

2º Sarau do Povo

Data: 30 de agosto, a partir das 17h

Local: Tange Under Club – R. Trajano Reis, 351, Bairro São Francisco, Curitiba (PR)

Entrada: Gratuita.