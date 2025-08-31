Yamaha Ténéré 700 chega às concessionárias em outubro

A Yamaha acaba de dar uma ótima notícia para os apaixonados por motos: a Ténéré 700 vai desembarcar nas concessionárias brasileiras em outubro de 2025. E o melhor? O preço sugerido é de R$ 72.990. Alguns modelos já estão saindo da linha de montagem, e temos certeza que a expectativa só aumenta com essa novidade.

A Ténéré 700 fez sua estreia oficial no Brasil durante o Festival Interlagos de 2024, e após a pré-venda, iniciada em março de 2025, o lote inicial de 150 unidades esgotou em apenas 25 minutos. Imaginou só a cena? A galera se esbaldando para garantir a sua.

Mudanças de Design e Ergonomia

A nova Ténéré 700 chegou com várias novidades no design. O tanque foi reposicionado para frente, o que ajuda a melhorar o equilíbrio e a distribuição de peso, especialmente para quem gosta de aventurar-se em trilhas e estradas mais desafiadoras. Quem já pilotou em terrenos irregulares sabe como um bom equilíbrio faz toda a diferença.

Potência de Sobra

Ela é equipada com um motor bicilíndrico de 689 cm³, que entrega 68,9 cv a 9.000 rpm e 6,6 kgfm de torque. Embora tenha perdido 4,5 cv em relação à versão americana para a homologação no Brasil, a sensação ao acelerar é realmente empolgante. O câmbio mecânico de 6 marchas garante trocas suaves, ideal para quem busca tanto a adrenalina nas trilhas quanto conforto em longas viagens.

Suspensão e Conforto

As suspensões da Ténéré foram totalmente atualizadas. Com garfos invertidos de 43 mm na dianteira e 210 mm de curso, além de um sistema traseiro com link progressivo, as irregularidades do terreno ficam menores na hora da pilotagem. E o melhor: os ajustes são muito práticos, podendo ser feitos sem ferramentas. Essa facilidade é bem-vinda, principalmente para os aventuras em grupo, quando cada um pode fazer um ajuste rápido antes de pegar a estrada.

Tecnologia ao Seu Favor

O painel TFT de 6,3″ não deixa a desejar! Com conectividade via Y-Connect e dois modos de exibição, EXPLORER e STREET, tudo fica mais prático, principalmente se você precisa seguir a navegação durante uma viagem. E a tomada USB Tipo C à prova d’água é uma mão na roda para quem não quer ficar sem bateria nos smartphones e gadgets.

Segurança e Estilo

E não pense que a Ténéré 700 esqueceu da segurança. Ela vem com ABS comutável e controle de tração TCS, que possui três modos de frenagem. Isso significa que você consegue ajustar conforme o tipo de terreno em que está pilotando. A moto estará disponível em três cores bem atraentes: Racing Blue, Frozen Titanium e Sky Blue.

Com quatro anos de garantia e revisões com preço fixo, a Ténéré 700 promete não só diversão, mas também tranquilidade na hora de manter sua máquina em dia.

Agora, se você é daqueles que sente o coração acelerar só de ouvir o ronco de uma moto nova, é bom já começar a se preparar! Em outubro, as concessionárias estarão prontinhas para receber essa fera das trilhas.