Virtus 170 TSI AT tem desconto e sai por menos que Tera

O Volkswagen Virtus 170 TSI AT é uma ótima opção para quem busca conforto, tecnologia e um toque de estilo na estrada, especialmente para pessoas com deficiência (PcD). Com condições especiais, esse sedan se destaca não só pelo seu design elegante, mas também pelos benefícios que oferece.

Para quem se enquadra nos critérios, há isenções de IPI e até um bônus direto da fábrica. Vamos combinar que garantir esses descontos faz uma diferença danada, não é mesmo? O Virtus tem um amplo porta-malas de 521 litros, perfeito para aquelas viagens mais longas ou para carregar as compras do mês.

O preço sugerido é de R$ 128.490,00 para o público geral, mas para os clientes PcD, o valor despenca para R$ 105.286,61. Uma economia de R$ 23.203,39! Vale a pena conferir se a concessionária da sua região está dentro desse esquema de preços, já que pode haver algumas variações.

Como Funciona a Isenção?

Para aproveitar todas essas vantagens, é necessário seguir algumas regras. O primeiro passo é solicitar a isenção de IPI pelo Portal SISEN, onde você fará tudo online. Serão necessários alguns documentos, como RG, CPF, comprovante de residência e muito mais. Ah, e não se esqueça que a isenção de ICMS deve ser pedida na secretaria da fazenda do seu estado.

Depois de obter as isenções, é hora de visitar uma concessionária Volkswagen. Ali, você preencherá os formulários e começará seu pedido. Se tudo estiver nos conformes, em breve o seu Virtus 170 TSI AT estará disponível, conforme a produção da fábrica.

O Que Tem Sob o Capô?

O Virtus vem equipado com um motor 1.0 turbo TSI, que gera 116 cv com etanol e 109 cv com gasolina. O torque máximo é de 16,8 kgf.m a 1.750 rpm, garantindo que ele responda bem em diversas situações de trânsito. Com uma transmissão automática de 6 marchas, a condução se torna ágil e confortável, ideal para encarar o dia a dia nas cidades.

Outra coisa bacana é que ele traz uma série de recursos que fazem a diferença. São 6 alto-falantes, um ar-condicionado Climatronic, carregamento por indução e um painel digital de 8″. Para quem curte tecnologia, o sistema multimídia VW Play com tela de 10,1″ e App-Connect é um verdadeiro achado.

Segurança e Conforto

Além do visual moderno, o Virtus também está equipado com recursos que garantem segurança e conforto. Tem câmera traseira, direção elétrica e faróis de LED com luz diurna. Para quem precisa transportar crianças, o sistema ISOFIX/Top Tether facilita a fixação das cadeirinhas, um detalhe que não pode ser esquecido.

O carro ainda conta com 6 airbags e alertas visuais e sonoros para os cintos de segurança, mostrando que a Volkswagen se preocupa com a segurança de todos a bordo.

Detalhes Finais

Lá na concessionária, você vai ter a oportunidade de conferir todos esses detalhes de perto e tirar suas dúvidas com os especialistas. Com um acabamento de qualidade e um motor que não decepciona, o Volkswagen Virtus 170 TSI AT tem tudo para conquistar o coração dos apaixonados por carros que buscam segurança e tecnologia em um preço acessível.