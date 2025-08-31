Participe da correição no dia 4 de setembro

Atendimento Virtual do Ministério Público Federal em Mato Grosso do Sul

O Ministério Público Federal (MPF) realizará um atendimento ao público por videoconferência em Mato Grosso do Sul no dia 4 de setembro, das 11h às 17h (horário de Brasília). Essa ação faz parte de uma correição ordinária que acontecerá de forma remota nas unidades do MPF no estado entre os dias 1º e 12 de setembro.

O objetivo do atendimento é ampliar a escuta institucional e permitir que os cidadãos possam relatar irregularidades, fazer elogios ou solicitar providências relacionadas ao trabalho dos procuradores. Qualquer pessoa interessada pode participar.

Para agendar o atendimento, os interessados devem enviar um e-mail até o dia 3 de setembro, às 17h, para o endereço prr3-correg@mpf.mp.br. No e-mail, é importante informar o horário preferido para a videoconferência e um número de telefone para contato.

Após o agendamento, a equipe do MPF organizará os horários e enviará um link de acesso individual a cada participante. Durante a videoconferência, haverá equipes disponíveis para oferecer orientações e atender às demandas dos cidadãos.

Essa iniciativa visa fortalecer a fiscalização interna do órgão e estimular a participação da sociedade no acompanhamento do trabalho realizado pelos procuradores da República.