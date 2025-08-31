Renault Clio 2026 é apresentado em Munique com novo design

Mundo Automotivo

Autor Rodrigo Campos
A Renault confirmou que o novo Clio 2026 será revelado em Munique, na Alemanha, no dia 8 de setembro. A apresentação vai acontecer em uma conferência de imprensa que será transmitida online. Essa é a sexta geração do Clio, um modelo que já é referência no mundo dos compactos há 35 anos, e promete trazer mudanças no design, na tecnologia e na motorização.

A expectativa é altíssima, especialmente porque o Clio se manteve como o carro mais vendido da Europa no primeiro semestre de 2025, com impressionantes 130.500 unidades vendidas. Isso não é pra menos, né? O Clio já conquistou um lugar especial na garagens de muitos europeus e agora quer seduzir ainda mais.

Visual Moderno e Esportivo

Antes da grande revelação, a galera do Motor1 fez uma projeção do novo Clio, e olha, parece que a Renault vai manter as medidas do modelo atual — cerca de 4,1 metros de comprimento. No entanto, a linha do teto será um pouco mais baixa, o que promete uma aerodinâmica afiada. Se você curte dar umas voltas em rodovias, com certeza vai sentir essa diferença no desempenho.

No que se refere ao design, o novo Clio vai ganhar um visual muito mais moderno e esportivo. Os faróis finos e afilados darão um ar mais agressivo à dianteira, enquanto a grade em diamante, inspirada no Renault Rafale, vai integrar o logo da marca de uma forma bem bacana. Na traseira, a expectativa é que o vidro fique mais inclinado e as lanternas sejam horizontais, deixando o carro ainda mais dinâmico.

Interior Digital e Tecnológico

A parte interna também não vai passar batido. O novo Clio promete um habitáculo mais digital e tecnológico. Um sistema multimídia novo, baseado em Android Automotive, deve estar a bordo, com um painel de instrumentos que segue o estilo do Renault Austral e Rafale, com displays lado a lado. Se você é do tipo que adora conectar seu smartphone e controlar a música enquanto dirige, vai poder fazer isso com muito mais facilidade.

Motorização Híbrida

E não para por aí! A plataforma do Clio 2026 será uma evolução da versão atual. Ele terá opções de motorização mild hybrid e full hybrid, com um motor elétrico mais potente. Isso significa que, além de mais desempenho, a eficiência de combustível vai ajudar a economizar na hora de abastecer. O diesel, por outro lado, já era — não deve voltar a ser oferecido, e o modelo totalmente elétrico ficará reservado para o Renault 5 E-Tech.

Exposição em Munique

Se você está em Munique entre os dias 9 e 14 de setembro, pode dar uma passadinha no Odeonsplatz. O novo Clio vai estar lá em exibição durante o IAA Open Space, junto com o Renault 5 e o Renault 4 E-Tech elétrico. Além dos carros, vai ter experiências imersivas, como um vinyl bar e algumas surpresas de merchandising. Para quem ama carro e quer saber o que a Renault está preparando para o futuro, essa é uma ótima oportunidade.

O novo Clio promete entregar um visual matador e tecnologia de ponta, alinhando design e eficiência com todo o charme que só os compactos têm.

