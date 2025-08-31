Homem é procurado após matar ex-companheira a facadas no PR

Uma tragédia ocorreu neste domingo (31) em Ibiporã, no norte do Paraná, quando uma mulher foi encontrada morta em sua residência. De acordo com a Polícia Militar do Paraná (PMPR), a mulher foi vítima de um ataque brutal por parte de seu ex-companheiro, que a atingiu com facadas em várias partes do corpo, incluindo o tórax, a garganta e as costas.

O crime ocorreu no bairro Jardim Santa Paula e gerou grande comoção na comunidade local. Após o ataque, o suspeito fugiu do local levando uma motocicleta que pertencia ao tio da vítima. As autoridades iniciaram as buscas pelo homem.

Mais tarde, em Jataizinho, o suspeito foi encontrado em uma situação alarmante: ele havia ateado fogo à motocicleta e, posteriormente, foi encontrado morto. As primeiras indícios sugerem que ele pode ter cometido suicídio após o ato violento contra a ex-companheira.

Até o momento, a identidade da vítima ainda não foi divulgada pelas autoridades. O caso está sendo investigado e as circunstâncias que levaram a essa violência estão sendo apuradas pela polícia. O ocorrido destaca a importância de discutir questões relacionadas à violência doméstica e a necessidade de apoio às vítimas.