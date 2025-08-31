Deputados de Pernambuco discutem redução do imposto de renda e jornada 6×1

Nesta segunda-feira, 1º de outubro, a Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) realizará uma audiência pública com o tema “Plebiscito Popular 2025: participação democrática, justiça social e o futuro do trabalho e da tributação no Brasil”. O evento é aberto ao público e acontecerá a partir das 10 horas no auditório Sérgio Guerra, localizado na Rua da União, nº 397, na Boa Vista. Os interessados em participar devem usar calça comprida, vestido ou saia abaixo do joelho. A audiência foi convocada por deputados dos partidos PT e PSOL.

O Plebiscito Popular é uma iniciativa da sociedade civil que visa dialogar com a população sobre questões importantes, além de pressionar as autoridades políticas. Um dos principais objetivos é reduzir a jornada de trabalho de 44 horas semanais para assegurar uma melhor qualidade de vida para os trabalhadores com Carteira de Trabalho assinada. A proposta também inclui a redução da escala de trabalho, que atualmente é de até seis dias seguidos de trabalho seguidos de um dia de descanso, sem diminuição dos salários.

Além disso, a pauta do plebiscito inclui a isenção do Imposto de Renda para aqueles que recebem até R$ 5 mil mensais e a imposição de impostos sobre os “super-ricos”, que têm rendimentos superiores a R$ 50 mil por mês.

A deputada Rosa Amorim destacou a importância deste debate na Assembleia Legislativa, afirmando que o Plebiscito é uma forma de trazer a voz da população para as decisões que afetam a vida e a dignidade do trabalho no país. Ela ressaltou que a participação de Pernambuco é fundamental para que os votos reflitam os anseios do povo, especialmente em relação à gestão do governo federal.

Vários grupos, como igrejas, organizações não governamentais (ONGs), movimentos sociais e sindicatos, estão envolvidos na mobilização do Plebiscito. Espalhadas por várias regiões do país, há centenas de urnas para a coleta de votos, incluindo várias em Pernambuco. A votação começou em julho e continuará até o final de setembro. Os votos podem ser depositados nas urnas físicas ou pela internet.

A iniciativa busca promover uma discussão ampla sobre a jornada de trabalho e a justiça tributária, temas que são de grande relevância para muitos brasileiros atualmente.