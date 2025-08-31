Casal identificado após caminhonete cair no Rio Coatis

Tragédia em Ipiranga: Casal morre após acidente na Ponte dos Coatis

Neste domingo (31), um trágico acidente ocorreu na Ponte dos Coatis, em Ipiranga, resultando na morte de Nando e Sueli Jukoski. O casal estava voltando de uma festa da igreja quando a caminhonete Fiat Toro que dirigiam caiu no Rio Coati e submergiu.

Diversos moradores da região testemunharam o acidente e tentaram ajudar, mas não conseguiram abrir as portas do veículo a tempo. O corpo de bombeiros e outras equipes de resgate foram rapidamente acionados, mas ao chegarem ao local, constataram que os dois já haviam falecido.

A notícia do acidente causou grande consternação entre os moradores da comunidade. Muitas pessoas expressaram suas condolências e lamentaram a perda de Nando e Sueli, que eram conhecidos e queridos na região.

Os detalhes da investigação sobre as causas do acidente ainda estão sendo analisados, mas a situação gerou um clima de tristeza entre aqueles que conheciam o casal.