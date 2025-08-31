Inter supera Fortaleza por 2 a 1 com gol decisivo de Vitinho

O Internacional venceu o Fortaleza por 2 a 1 neste domingo (31) no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, na 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo foi marcado por um ritmo lento e poucas oportunidades de gol.

Alan Patrick abriu o placar para o Internacional aos 24 minutos do primeiro tempo, convertendo um pênalti. O Fortaleza conseguiu empatar aos 31 minutos com Lucca Prior, que desvio de cabeça após um cruzamento da esquerda. Apesar do empate, o jogo continuou sem grandes emoções até o intervalo.

No segundo tempo, o Internacional aumentou a pressão e, aos seis minutos, Vitinho aproveitou um rebote após um lançamento de Bernabei e marcou o gol da vitória. Com a desvantagem, o Fortaleza tentou reagir, mas enfrentou dificuldades para criar chances de gol. Mesmo com a entrada de jogadores como Matheus Rossetto, Juan Lucero e Tomás Pochettino, o time não conseguiu furar a defesa do Inter.

O Internacional, após essa vitória, alcançou 27 pontos e ocupou a décima posição na tabela, almejando se recuperar após eliminações na Libertadores e na Copa do Brasil. O Fortaleza, no entanto, permanece em dificuldades, com 15 pontos, ocupando a penúltima posição na tabela.

Os técnicos dos dois times enfrentaram problemas em suas escalações. Renato Paiva teve que fazer ajustes no Internacional devido a suspensões e lesões, enquanto Roger Machado lidou com as consequências da eliminação do Fortaleza em todas as competições, aumentando a pressão sobre a equipe.

Na próxima rodada, o Internacional enfrentará o Palmeiras fora de casa, enquanto o Fortaleza receberá o Vitória, ambos no dia 13 de setembro.