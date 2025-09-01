BYD celebra 10 mil veículos entregues na Índia

A BYD acaba de alcançar um feito e tanto na Índia: entregou seu 10.000º veículo no país. E esse marco é ainda mais especial, pois acontece em um momento em que as relações entre China e Índia estão em um fluxo mais positivo, logo após a visita do primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, à China, a primeira desde aquele impasse na fronteira em 2020.

A fabricante chinesa tem mirado alto no mercado indiano de veículos elétricos. Já são quatro modelos lançados por lá: o MPV elétrico eMax 7, o sedã Seal, o SUV Atto 3 e, mais recentemente, o Sealion 7. O Atto 3, que na China é conhecido como Yuan Plus, está bombando nas vendas. Por outro lado, o Sealion 7 começou a receber pré-encomendas no fim de janeiro e já está dando o que falar.

Planos de Expansão

Durante o lançamento do Sealion 7, a BYD também revelou que vai expandir sua rede de concessionárias na Índia. A meta é abrir 40 lojas até janeiro de 2025. Essa movimentação é uma estratégia para firmar ainda mais a presença da marca por lá e conquistar espaço em um mercado que já tem vários rivais estabelecidos.

Celebração nas Redes

Para celebrar a entrega do carro número 10 mil, a empresa compartilhou um vídeo em sua conta semioficial no Weibo. É um momento que realmente marca a operação da BYD na Índia, especialmente considerando os desafios regulatórios que a marca enfrenta. Mesmo com tudo isso, o crescimento continua firme.

Em julho de 2023, por exemplo, a BYD tentou a aprovação para erguer uma fábrica de veículos elétricos na Índia, mas a solicitação foi negada pelas autoridades locais. Apesar desse revés, a montadora não se deixou abater e segue importando e montando modelos por lá.

O Futuro da BYD na Índia

Com essa nova conquista, a BYD se posiciona ainda mais forte no desafiador mercado indiano de veículos elétricos. E as expectativas são de que novos investimentos apareçam nos próximos meses, junto com uma participação crescente no setor.

Ah, e quem tem o pé na estrada sabe que cada novo modelo chega não só como um carro, mas como uma solução inteligente para quem quer entender de uma vez por todas o que é dirigir com eficiência e conforto.