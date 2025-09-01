Leapmotor Lafa 5 é destaque no IAA Mobility 2025

A montadora chinesa Leapmotor, que está com o pé direito graças ao apoio da Stellantis, tá vivendo uma fase de ouro. Em agosto de 2025, eles bateram um recorde histórico ao entregar 57.066 veículos pelo mundo, um impressionante aumento de 88% em relação ao mesmo mês do ano passado. Isso não é só sorte, foi o quarto mês seguido de alta e, para completar, eles também registraram lucro líquido no primeiro semestre!

Começando sua trajetória como uma startup, a Leapmotor se firmou no mercado chinês e agora está de olho em expandir suas asas internacionalmente. E o que isso significa? Bem, eles já têm uma linha de sete modelos que inclui o T03, B10, B01, C01, C10, C11 e C16. Entre esses, os T03, B01 e B10 são totalmente elétricos, enquanto os demais têm versões híbridas de autonomia estendida. Quem dirige na cidade sabe como esses carros fazem a diferença no dia a dia.

Novos Planos para o Futuro

A Leapmotor não tá só de olho no presente; eles planejam lançar quatro séries de veículos – A, B, C e D – com algo entre 13 e 14 modelos nos próximos três anos. Os preços devem variar de RMB 60.000 (cerca de R$ 45 mil) a RMB 300.000, tentando agradar desde os mais econômicos até quem não se importa de gastar um pouco mais, tudo para se firmar fora da China.

O Lafa 5: Uma Nova Estrela

Uma parte crucial desse plano é o lançamento do Leapmotor Lafa 5, que é um hatchback elétrico compacto, pensado para a mobilidade urbana. Até então conhecido como B05, o Lafa 5 vai ser apresentado oficialmente no IAA Mobility 2025, em Munique, dia 9 de setembro. A expectativa é alta por aqui!

E o que esperar do Lafa 5? O design é bem moderno, com faróis de LED curvos, maçanetas retráteis, um spoiler esportivo e uma lanterna traseira única. Um ponto forte é que ele conta com LiDAR no teto, um recurso que não é comum em elétricos nessa faixa de preço. Na comparação, ele deve ter dimensões parecidas com o Volkswagen ID.3, trazendo um visual compacto e refinado.

Mudanças no Nome e na Jogada

Outra novidade bacana é que o novo hatch marca uma mudança significativa para a Leapmotor. Ele é o primeiro carro da marca a se afastar do padrão de nomes com dois caracteres. Isso tudo faz parte da estratégia de atrair novos mercados e se estabelecer de vez no competitivo mundo dos veículos elétricos.

Agora, é ficar de olho para ver como o Lafa 5 vai fazer frente aos concorrentes nas ruas. Os amantes de carros elétricos certamente vão adorar acompanhar essa nova fase da Leapmotor!