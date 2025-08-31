Caoa Chery Tiggo 8 usado oferece 7 lugares por R$ 125 mil

Lançado no Brasil em 2020, o Caoa Chery Tiggo 8 chegou com a promessa de ser um SUV de sete lugares perfeito para quem busca espaço e conforto sem gastar uma fortuna. Desde seu lançamento, ele evoluiu bastante, ganhando um design mais robusto, tecnologia avançada e opções de segurança que fazem a diferença. O legal é que o Tiggo 8 se firmou como uma das melhores escolhas no mercado, especialmente com suas novas versões, incluindo as híbridas.

Nos primeiros anos, o modelo era equipado com um motor 1.6 turbo GDI que entregava 187 cv e contava com um câmbio de dupla embreagem de sete marchas. Ele tinha um desempenho que impressionava, levando o carro de 0 a 100 km/h em apenas 8,7 segundos e fazendo até 12,8 km/l na estrada. Em 2022, a introdução do Tiggo 8 Pro PHEV, um híbrido plug-in com 317 cv e autonomia elétrica de até 77 km, foi um divisor de águas.

Novidades na Linha 2025

Na linha 2025, o Tiggo 8 passou a se chamar Tiggo 8 Pro e agora tem três versões. A Max Drive 1.6 Turbo, focada no custo-benefício; a Tiggo 8 Pro 1.6 Turbo, que vem cheia de tecnologia e rodas aro 19; e, por último, a Tiggo 8 Pro PHEV, que é a estrela em termos de desempenho e eficiência. Essa estratégia atrai tanto famílias que precisam de espaço quanto pessoas interessadas em soluções elétricas.

O que realmente vale a pena destacar é que o custo-benefício do Tiggo 8 é impressionante. Muitos proprietários comentam que é difícil encontrar outra SUV com o mesmo nível de conforto e tecnologia na mesma faixa de preço. Mesmo sendo um veículo grande, ele tem uma dirigibilidade muito boa, desempenho equilibrado e um pacote recheado de recursos que superam modelos mais caros.

Preços Acessíveis com Variações

Os preços do Tiggo 8 variam bastante ao longo dos anos. No caso da tabela Fipe, a linha de 2019 gira em torno de R$ 125 mil, enquanto os modelos de 2021 chegam a R$ 128 mil. Já em 2022, novas versões fizeram o preço subir para R$ 137 mil, e o híbrido começou por R$ 175 mil. Para 2023, o cenário ficou um pouco mais caro: o Tiggo 8 TXS 1.6 foi para R$ 145 mil, e o Tiggo 8 Pro Hybrid alcançou R$ 185 mil. Em 2024, os preços oscilaram entre R$ 154 mil e R$ 202 mil, dependendo da configuração.

Na tabela Fipe de 2025, os preços se mantiveram diversificados: o Tiggo 8 Max Drive 1.6 Turbo está por R$ 169 mil, enquanto o Tiggo 8 Pro 1.6 Turbo fica em R$ 184 mil e o Tiggo 8 Pro PHEV já aparece por R$ 229 mil. Olhando para 2026, o modelo híbrido inicia a partir de R$ 269 mil, enquanto a versão convencional começa em R$ 189 mil.

Tecnologia e Conforto em Alta

Falando em tecnologia, o Tiggo 8 já vem bem equipado desde as versões básicas. Um ar-condicionado digital bizona, sete airbags, câmera 360 e uma tela multimídia de 10,25” são só o começo. Nas versões mais sofisticadas, você conta com piloto automático adaptativo, assistentes de condução semiautônomos e até um painel digital de 12,3”.

Um dos maiores diferenciais do Tiggo 8 é o espaço interno. Com 4,70 m de comprimento e 2,71 m de entre-eixos, ele acomoda até sete passageiros com muito conforto. O porta-malas, que varia de 150 litros com todos os bancos ocupados para 889 litros com cinco assentos, é uma mão na roda para quem gosta de viajar.

Graças a essa combinação de espaço, tecnologia e preços competitivos, o Caoa Chery Tiggo 8 se firmou como uma opção forte no segmento de SUVs médios de sete lugares no Brasil. E com mais versões híbridas a caminho, parece que ele vai continuar atraindo olhares e conquistando corações por um bom tempo.