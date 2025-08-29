Salão do automóvel começa venda de ingressos; confira valores

O último Salão do Automóvel de São Paulo aconteceu em 2018, e a expectativa de uma nova edição em 2020 foi cancelada por conta da pandemia. Desde então, o evento que é um verdadeiro sonho para os apaixonados por carros tentou voltar várias vezes, mas sempre encontrava um obstáculo. Finalmente, temos boas novas! Em abril, a RX, organizadora do evento, confirmou que a 31ª edição do Salão irá acontecer em 2025.

Anote na agenda: o evento ocorrerá de 22 a 30 de novembro, lá no Distrito Anhembi, em São Paulo. E para quem não quer perder nada, os ingressos já estão à venda antecipadamente desde 1º de setembro, diretamente no site do Salão. É uma chance imperdível para ver as novidades do mundo automotivo de perto!

Outra novidade bem legal é que vai rolar o Drive Experience, um espaço especial para você testar uma variedade de veículos. As marcas que já confirmou presença são de peso: BYD, Fiat, Honda, Toyota, Citroën e muitas outras que vão fazer você sonhar. Imagine ter mais de 300 modelos diferentes para conferir sob um mesmo teto. Se você é como eu e adora sentir o carro na mão, isso é um verdadeiro paraíso!

Ao todo, mais de 700 mil visitantes são aguardados. E além da beleza dos carros, vai ser uma experiência completa com várias atividades e test drives. Com certeza, será um espaço cheio de adrenalina para os entusiastas!

Falando em ingressos, eles vão variar de preço e tipo. Tem opções para dias de semana, finais de semana e, claro, as tão sonhadas meias-entradas. Se você quiser um upgrade, ainda tem a opção VIP, que dá acesso ao Dream Lounge. E para os fãs de velocidade, vai ter uma exposição especial com capacetes e memorabilia de grandes pilotos como Ayrton Senna e Rubens Barrichello.

Ah, e uma novidade atraente é a Avant Première, que acontece no dia 21 de novembro, apenas para convidados, patrocinadores e agora, também para um número limitado de ingressos disponíveis ao público. Para quem é realmente fã, essa pode ser uma missão e tanto!

Abaixo, um resumo dos ingressos e preços para você já começar a se programar:

Inteira (dias de semana): R$ 116

Inteira (finais de semana): R$ 145

Meia entrada (dias de semana): R$ 58

Meia entrada (finais de semana): R$ 72,50

VIP (dias de semana): R$ 440

VIP (finais de semana): R$ 530

Avant Première: R$ 1.000

Agora é só contar os dias e preparar o coração para essa experiência única!