Record News supera TV Cultura e RedeTV! em agosto

A Record News alcançou uma posição de destaque em agosto, consolidando sua liderança entre os canais de jornalismo aberto no Brasil. Durante o período de 1º a 21 de agosto, a emissora obteve uma diferença significativa na audiência em comparação com a TV Cultura, especialmente em horários estratégicos. O canal também apresentou um desempenho sólido na disputa com a RedeTV!, mostrando um crescimento contínuo.

Nos dias úteis, a Record News começou a jornada com números expressivos logo pela manhã. No horário das 6h às 7h, a emissora apresentou uma audiência 300% maior do que a TV Cultura. Essa tendência se manteve entre 7h e 8h, com uma diferença de 50%. Na madrugada, os índices chegaram a ser impressionantes, com uma vantagem de 650%, reforçando a reputação da emissora como referência em jornalismo ao vivo nesse horário.

O sucesso continuou durante o sábado. Na manhã desse dia, a Record News registrou uma média 233% superior à de sua concorrente. Na madrugada, o canal teve um desempenho ainda mais destacável, com uma vantagem de 800% sobre a TV Cultura.

No domingo, a liderança foi ainda mais evidente. Pela manhã, a Record News manteve uma diferença de 400% e, à tarde, a vantagem foi de 240%. O ponto alto ocorreu entre 2h e 3h da madrugada, quando a emissora alcançou uma marca impressionante de 1400% de audiência acima da TV Cultura.

Além de superar a TV Cultura, a Record News também se destacou na comparação com a RedeTV!. No sábado à noite, a emissora chegou a registrar 0,10 pontos, que é o dobro dos 0,05 pontos da RedeTV!. No domingo, essa diferença aumentou, com a Record News apresentando um desempenho 200% superior.

O crescimento da Record News reflete uma clara preferência do público por um jornalismo que seja ágil, acessível e confiável, especialmente em períodos onde a demanda por informações em tempo real é alta. Fundada em 2007, a emissora se tornou a primeira rede de TV aberta exclusivamente dedicada a notícias 24 horas no Brasil, firmando-se como um dos principais centros de informação imediata no país.