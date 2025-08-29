Audi anuncia nova geração do Q3 nacional para 2026

A Audi do Brasil confirmou que a nova geração do Q3 vai sair da sua fábrica em São José dos Pinhais, no Paraná, a partir de 2026. Vamos ter tanto a versão tradicional quanto a versão Sportback, que traz esse visual de cupê que já foi bem recebido lá na Europa.

Lembrando que a Audi já tem experiência com produção em solo brasileiro. Nos anos 90, a marca fabricou a primeira geração do A3, junto com o popular Gol. Depois, pulamos para a década de 2010, onde a marca voltou a produzir o A3, agora na versão sedã. E desde 2016, a planta já é responsável por montar o SUV Q3, que tem feito sucesso por aqui.

Como é o novo Q3?

O Q3 é um dos modelos chave da Audi e, recentemente, ganhou sua terceira geração, que parece estar mais imponente e tecnológica. Ele cresceu um pouquinho, agora tem 4,53 metros de comprimento, mas a mão na roda é que a altura e a largura se mantiveram. O design da nova frente, com a grade mais larga e os faróis com tecnologia LED Matrix, deixam o carro ainda mais atraente. Já imaginou como ficaria no seu rolê?

Na traseira, a faixa luminosa contínua e os tradicionais anéis iluminados dão um toque à la “carro dos sonhos”. Além disso, a aerodinâmica melhorou, com o coeficiente reduzido de 0,32 para 0,30 Cx. E as rodas? Agora vão até 20 polegadas, com pneus mais largos, garantindo não só estilo, mas também uma condução mais firme.

A versão Sportback que foi apresentada tem uma linha de teto que desce, deixando o carro mais arrojado. Essa versão é 29 milímetros mais baixa do que o Q3 tradicional, com uma aerodinâmica similar.

Interior que impressiona

A cabine do novo Q3 é pura modernidade. Aqui, as tradicionais hastes atrás do volante foram trocadas por módulos fixos com botões táteis. Você vai notar que os comandos de luz e limpadores ficaram mais acessíveis, com um seletor giratório para a intensidade. O lado direito funciona como um seletor de marchas, liberando mais espaço no console.

O sistema multimídia está incrível, com um quadro de instrumentos digital de 11,9 polegadas e uma central sensível ao toque de 12,8 polegadas. Tudo isso voltado para o motorista e numa posição mais elevada. A grande sacada é que o software agora é Android, trazendo uma interação bem mais fluida.

Foco em híbridos

Quando falamos de motorização, a gama na Europa começa com o motor 1.5 TFSI de 150 cv, que já vem com sistema híbrido leve. Este motor é acompanhado de um câmbio automatizado S tronic de sete marchas e tração dianteira. Bem interessante, né?

Subindo na escala, temos os potentes motores 2.0 TFSI com tração quattro de série, um que entrega 204 cv e outro que vai até 265 cv. Ambos com câmbio automatizado de sete marchas, proporcionando uma experiência de dirigir mais empolgante.

A cereja do bolo é a versão Q3 e-hybrid. Essa é a versão híbrida plug-in, entregando uma potência combinada de 272 cv. Com uma bateria de 25,7 kWh, ela pode rodar até 120 km em modo totalmente elétrico. O carregamento rápido é um destaque, permitindo que você recarregue de 10% a 80% em menos de 30 minutos. Essa já é um baita achado para quem quer economizar na hora de abastecer.

No Brasil, ainda não temos certeza das motorizações que o novo Q3 vai ter, já que a produção local só começa no ano que vem. Por enquanto, a versão que está disponível é a 45 TFSI, com motor 2.0 turbo, tração quattro e câmbio S tronic de sete marchas, que já tem sua legião de fãs por aqui.

É um carro que promete muito e já está dando o que falar!