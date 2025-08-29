Carros mais vendidos de agosto de 2025 até hoje

Se no início do mês a diferença de cerca de 300 unidades entre o VW Polo e a Fiat Strada deixava tudo em aberto, agora, com a atualização dos números, a vantagem do hatch da VW disparou para quase 1,3 mil unidades. No total, o Polo soma 12.280 emplacamentos, enquanto a Strada ficou com 10.983. Isso indica que o modelo da Volkswagen está com tudo para fechar mais um mês na liderança.

Na terceira colocação, temos o Fiat Argo, que já registrou 9.327 emplacamentos até agora — mais de mil dessas unidades foram vendidas só no dia 28 de agosto. Agora, entre os SUVs e crossovers, o grande destaque é o Corolla Cross, com impressionantes 7.178 unidades, marcando recorde de vendas para a Toyota. Logo atrás, o VW T-Cross não fica muito atrás, seguindo firme na disputa, com 7.146 emplacamentos.

### Veja como anda o ranking dos mais vendidos

O Hyundai HB20, que teve um começo promissor e chegou a liderar, agora ocupa a sexta posição com 6.714 unidades. O Fiat Mobi está logo atrás, com 6.422, enquanto o Hyundai Creta se destaca. O Chevrolet Onix, apesar de estar um pouco mais discreto com 5.499 unidades, ainda se mantém no jogo, assim como a VW Saveiro com 4.974 e o Fiat Fastback com 4.742, mantendo as mesmas posições que tinham na primeira parte do mês.

Com o lançamento da nova geração nos mostrando suas novidades, o Nissan Kicks tem um desempenho moderado para este mês, com 4.293 emplacamentos. O Fiat Pulse, que parecia ter uma trajetória promissora, agora aparece apenas em 17º lugar, registrando 4.070 unidades. O VW Tera, que chegou como uma promessa, ocupa a 19ª posição com 3.768 emplacamentos, não atingindo as expectativas criadas antes do lançamento.

### A corrida segue!

Os números em destaque mostram como o mercado automotivo está sempre em movimento e como cada modelo busca seu espaço nas preferências dos motoristas. Quem já esteve em um trânsito pesado sabe como um bom câmbio pode fazer a diferença, e os números também refletem isso nas escolhas de quem está atrás do volante. Enquanto isso, os apaixonados por carros seguem acompanhando essas mudanças, sempre prontos para a próxima aventura nas estradas.