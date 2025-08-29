TV Brasil apresenta desfecho da produção turca “Um Milagre”

Neste sábado, 30 de setembro, a TV Brasil transmitirá os dois últimos episódios da série de drama médico “Um Milagre”, a partir das 20h. Essa é a conclusão da trama turca que vem conquistando o público. A série estará disponível por cinco dias no aplicativo TV Brasil Play, logo após a exibição na televisão. Além disso, os episódios poderão ser assistidos em uma faixa alternativa na madrugada, às 1h30.

“Um Milagre” segue a história de Ali Vefa, um jovem médico autista interpretado por Taner Ölmez. Ali enfrenta desafios significativos, tanto pessoais quanto profissionais, enquanto busca se tornar um cirurgião respeitado. Ele se muda de sua pequena cidade para Istambul com o sonho de trabalhar em um grande hospital, onde se depara com as dificuldades de comunicação e preconceitos, tanto por parte de colegas quanto de pacientes.

Apesar desses obstáculos, Ali encontra apoio em uma nova “família” no hospital, que começa a reconhecer suas habilidades únicas e valiosas. À medida que desenvolve suas competências, ele também transforma a maneira como as pessoas ao seu redor percebem o mundo, oferecendo esperança e inspiração.

A série é baseada na produção sul-coreana “Good Doctor”, de 2013, e também inspirou a popular série norte-americana “The Good Doctor”, que estreou em 2017. “Um Milagre” conta com um total de 197 episódios, desenvolvidos pela MF Yapım, com roteiro de Pınar Bulut e Onur Koralp.

Nos episódios finais, Ali enfrenta a possibilidade da separação de seu mentor, o Dr. Ferman, que aceita uma nova proposta de trabalho. Além disso, ele se prepara para seu casamento com Nazli, refletindo se será um bom pai. Essas experiências o levam a valorizar a paternidade e a encontrar a felicidade em seu compromisso.

O grande dia do casamento promete surpresas, incluindo a emocionante presença de seu pai, com quem Ali não teve contato por muito tempo.

Os espectadores podem acompanhar a programação da TV Brasil através do canal aberto, TV por assinatura e parabólica.