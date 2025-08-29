Programa do João traz música, humor e informação no sábado

Neste sábado, 30 de agosto, o programa conduzido por João traz uma programação diversificada, misturando música, humor e informações importantes para o público. A nova edição promete muito entretenimento, com atrações que vão desde apresentações musicais até quadros de humor e reportagens exclusivas.

Um dos destaques é o quadro “Antes do Valendo”, onde João acompanha a cantora Mari Fernandez em seus preparativos para o show. Durante esse momento, a artista compartilha histórias emocionantes e fala sobre seus sentimentos, preparando-se para uma apresentação que promete encantar os fãs.

Outra atração aguardada é o “Duelo de Gerações”, que é sempre divertido. Neste episódio, o “Time Raiz” – formado pela humorista Fafy Siqueira e pelo colunista Chico Barney – enfrenta o “Time Enzo”, que conta com a participação da cantora Flay e do influenciador Zanq. O jogo combina curiosidades e entretenimento, trazendo uma competição amistosa entre diferentes estilos.

O programa também apresenta uma reportagem especial feita em colaboração com a Credcesta e o GARRA, um grupo de elite da Polícia Civil de São Paulo. Sob a direção do delegado Palumbo, a matéria mostra o cotidiano da corporação e destaca o preparo e a dedicação dos policiais em operações de alto risco.

Por fim, a Oncoclínicas traz informações valiosas sobre saúde, com foco na prevenção e tratamento do câncer. Este quadro reforça a importância de estar bem informado, ajudando a conscientizar o público sobre questões de saúde essenciais.

Com essa variedade de atrações, o programa promete um sábado cheio de emoção, risadas e aprendizado para todos os telespectadores.