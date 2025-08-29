Hectares Park & Resort oferece luxo e exclusividade em Campo Grande

Novo Condomínio de Luxo é Anunciado em Campo Grande

A empresa São Bento Urbanismo acaba de anunciar a chegada do Hectares Park & Resort em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Este projeto já conquistou destaque em Dourados e é conhecido por ser um dos condomínios mais respeitados do país. O novo empreendimento se propõe a oferecer uma combinação ideal de área verde, lazer e segurança, visando promover um estilo de vida sofisticado e integrado à natureza.

Localizado em uma área de 180 hectares, o Hectares Park & Resort contará com 650 terrenos amplos, situados perto do Jardim Veraneio e da Chácara dos Poderes, em uma região onde a zona urbana se encontra com o campo. Cada terreno varia de 1.200 m² a 3.000 m² e é projetado para abrigar residências térreas, garantindo conforto e privacidade para as famílias que lá viverão.

A Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb) realizará uma audiência pública no dia 02 de outubro, às 18h, para discutir a urbanização da área do empreendimento. A audiência será transmitida online, pelo canal de Educação Ambiental da Planurb no YouTube, e visa engajar a população nas decisões sobre a nova construção.

O projeto se destaca pelo seu paisagismo sofisticado e a intenção de criar um ambiente que mescle elegância e respeito à natureza. Valdemir Messias, sócio-fundador da São Bento Urbanismo, destaca que o condomínio será uma verdadeira obra de arte, refletindo um olhar cuidadoso para o urbanismo e a sustentabilidade.

Messias também mencionou a experiência adquirida em Dourados, onde implementaram uma rede de energia subterrânea, um diferencial que embelezou o bairro e que será replicado em Campo Grande. Esta prática seguiu o modelo de bairros de alto padrão nos Estados Unidos, onde as infraestruturas são menos visíveis, preservando a estética das áreas residenciais.

Além disso, Messias explicou que “Hectares” representa uma conexão com o legado cultural do estado, unindo tradição à inovação em urbanismo, arquitetura e qualidade de vida. O objetivo é oferecer um espaço que promova tanto bem-estar quanto uma vida comunitária rica.

O vice-presidente da empresa, Victor Messias, ressaltou que o projeto foi adaptado para atender às necessidades do público de alta renda. Com mais de 300 mil m² destinados a áreas de lazer e esportes, o Hectares Park & Resort contará com 40 quadras esportivas, campos, um grande lago ornamental e uma capela ecumênica. Os moradores, carinhosamente chamados de "Vizinhos Hectares", poderão desfrutar de experiências únicas e uma vida de qualidade.

A São Bento Urbanismo, com mais de 20 anos de experiência e 22.000 lotes já urbanizados no estado, reafirma sua reputação ao buscar combinar inovação, natureza e infraestrutura moderna. O Hectares Park & Resort promete se tornar um referencial de sofisticação e qualidade de vida em Campo Grande.