Preparadora cria versão Le Mans do 911 Turbo S

A RML Group, conhecida por dar um toque especial a modelos esportivos, revelou seu mais novo projeto no dia 28 de agosto: o GT Hypercar (GTH). Esse supercarro é uma verdadeira homenagem ao Porsche 911 Turbo S, com um design que remete aos protótipos que fazem sucesso em Le Mans. A apresentação aconteceu no Salon Privé, no Reino Unido, e a produção será bem limitada, com apenas 39 unidades disponíveis.

Essa primeira unidade é uma edição especial chamada 40th Anniversary SE e vem na cor exclusiva Storm Purple. O visual é sensacional, com acabamentos em fibra de carbono, detalhes em púrpura no capô e teto, e rodas douradas que só faltam brilhar mais que o sol. As pinças de freio em um tom Gunmetal e o logotipo “GTH” pintado à mão na traseira fecham com chave de ouro o design.

Quando você dá uma olhada no interior, a primeira coisa que chama atenção é o revestimento em couro com detalhes em Crayon, que é um tipo de cinza claro. A RML não poupou esforços e combinou tudo, incluindo os cintos de segurança. O toque esportivo continua com uma estrutura em fibra de carbono e um arco de proteção na mesma cor da carroceria. Além disso, essa versão já chega com pacotes Performance e Track de fábrica, que trazem uma suspensão ativa e eliminam os bancos traseiros, focando no que realmente importa: a performance.

O GTH foi desenvolvido a partir do protótipo P39, que foi revelado em 2023, e visa preencher o vazio deixado pelo Porsche 918 Hybrid, que saiu de linha em 2015. Apesar de ter algumas peças do 911, como faróis e espelhos, a maior parte da carroceria foi substituída por fibra de carbono. Essa troca garante um design mais aerodinâmico e leve, além de um visual totalmente diferente, com para-lamas redesenhados e uma traseira estendida.

O verdadeiro coração desse hipercarro é seu motor. Ele tem um boxer 3.7 biturbo de seis cilindros, ajustado pela Litchfield Motors, que entrega impressionantes 925 cv e mais de 102 kgfm de torque. Para você ter uma ideia, a RML afirma que ele consegue dar uma volta em Le Mans em menos de 6 minutos e 30 segundos. Isso é mais do que suficiente para deixar muitos carros no retrovisor.

A produção será bem restrita, com apenas 39 unidades, sendo 10 delas daquela edição especial que mencionei. E para garantir um GTH na garagem, você vai ter que fornecer um Porsche 911 Turbo S, que não vem incluído na compra. Mas, podemos imaginar que para os entusiastas de alto nível, esse pode ser até um pequeno detalhe!